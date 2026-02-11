PSOE-A urge "explicaciones y responsabilidades" a la Junta por su convenio con Google sobre datos "sensibles" de menores

La adjunta portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces d - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha urgido este miércoles "explicaciones y responsabilidades" al Gobierno de la Junta de Andalucía por el "convenio" suscrito con Google que "ha dado lugar a una sanción del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía" por "seis infracciones", dos de ellas "muy graves, tres graves y una leve", y que afecta a posibles datos "sensibles" de menores de edad.

Así lo ha manifestado la diputada del PSOE-A en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha considerado que el referido convenio fue fruto de "una decisión política" que la Junta adoptó en el año 2020 "sin contar" previamente con los centros educativos, que, con este acuerdo, "podían acceder a una cantidad de aplicaciones espectaculares" de la mano de Google.

Férriz ha subrayado que Google no es una ONG, sino "una multinacional tecnológica" cuyo "modelo de negocio se basa en los datos", con los que "se forra" la citada empresa, según ha advertido la portavoz socialista, que ha remarcado que "ha quedado suficientemente acreditado", según una "resolución" del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que la Junta "implantó una herramienta que trata los datos de los menores sin analizar previamente los riesgos para la protección de los mismos".

"Ha quedado acreditado que la Junta de Andalucía no adoptó medidas suficientes para evitar el riesgo de que los menores subieran al sistema datos que podían ser especialmente sensibles, datos relacionados con imágenes, con contenido audiovisual, sobre su salud, sobre su religión", ha seguido relatando Ángeles Férriz, quien también ha advertido de que "ha quedado acreditado que se han permitido transferencias internacionales de datos de esos menores que pueden haber salido de la protección de la Unión Europea".

La representante del PSOE-A ha criticado que desde la Junta quieran "despachar esta grave irresponsabilidad de poner los datos de nuestros hijos a disposición" de una empresa "cuyo negocio se basa en forrarse a base de nuestros datos" alegando que es "una anomalía administrativa", cuando es "una decisión política" de la que desde el Gobierno andaluz "tienen que dar explicaciones inmediatamente", según ha aseverado.

Férriz ha considerado además que no es coherente que la Junta "vendió hace cinco años los datos" de dichos menores a Google mientras, el pasado mes de enero, el presidente de la Junta "planteó limitar el acceso de los menores a las redes sociales y a los teléfonos móviles".

La representante del PSOE-A ha sostenido que este tema es "de una extrema gravedad", y ha reclamado a la Junta que "se suspenda inmediatamente esta venta ilegal de datos de los niños y sus familias", así como que "se abra una investigación para saber cuál es el alcance de semejante barbaridad y que se asuman responsabilidades".

Tras remarcar que "la actual consejera de Educación --María del Carmen Castillo-- era la viceconsejera cuando se firmó el convenio en 2020, y era consejera cuando se ha prorrogado" el acuerdo, ha advertido de que "esto no se despacha diciendo que 'no se preocupen, que está todo controlado'", porque "si estuviera todo controlado no tendrían seis infracciones" en la Junta sobre este asunto que "no es para tomárselo a broma, porque estamos hablando de datos especialmente sensibles de menores" de los que "a día de hoy no sabemos cuál es la utilización" que de ellos pueda hacer una empresa que, además, "ha sido sancionada en varias ocasiones por la Unión Europea", según ha remachado Ángeles Férriz.