PSOE urge a la Junta al inicio de las obras del Palacio de Congresos tras dos años "de retraso"

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del grupo municipal socialista, Paco Cuenca, ha denunciado este domingo "la falta de seriedad y de compromiso" de la Junta con Granada, al no haber comenzado aún las obras de rehabilitación del Palacio de Congresos, "pese a que el PP aseguró en junio que los trabajos arrancaban en breve tras casi dos años de retraso acumulado".

En un comunicado, Cuenca ha recordado que en junio ya alertó de esta situación, "cuando criticamos que la Junta apenas aportaba 773.000 euros a una reforma de más de seis millones, financiada en un 80% por el Gobierno de España, y que además recortaba actuaciones esenciales como la sustitución de las butacas de la Sala Lorca o las mejoras de accesibilidad o la solución de las goteras que sufren los pasillos del edificio".

El socialista ha precisado que tras varios meses el inicio de las obras "sigue en el limbo", por lo que ha urgido "su puesta en marcha con carácter inmediato, ya que tiene un retraso acumulado de dos años".

Así, Cuenca ha recordado que el pasado mes de junio, "el gobierno del PP anunció que el comienzo de las actuaciones era inmediato, pero hoy, tres meses después, no hay ni rastro de esas obras, lo que deja patente que Moreno Bonilla y la Junta ningunean a Granada: prometen, se hacen la foto, pero no cumplen".

Para el viceportavoz socialista, este "retraso supone un perjuicio directo a la competitividad y la capacidad de Granada de acoger congresos y grandes eventos, al tiempo que evidencia la falta de apuesta real de la Junta por esta infraestructura estratégica para la ciudad y la provincia".

Por todo ello, ha exigido al Gobierno andaluz que "dé la cara", que explique a los granadinos cuándo piensa empezar las obras "porqué Granada no se merece menos inversiones que el resto de palacio de Andalucía".

En este sentido, el concejal del PSOE ha incidió en que esta intervención se ha convertido en una muestra más de que "para el presidente de la Junta nuestra ciudad no existe, ya que la inversión final del Gobierno andaluz será de unos 772.982,32 euros, que son ridículos, si nos fijamos en los 11 millones de euros que la Junta ha invertido de su propio presupuesto en el Palacio de Congresos de Córdoba, renovado íntegramente".

Al respecto, Cuenca ha lamentado que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "no haya reivindicado las mismas inversiones para la capital y siga con una actitud sumisa hacia Sevilla y hacia su partido".