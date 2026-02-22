El PSOE-A urge a Moreno a "abandonar el postureo" y agilizar las ayudas al campo por los daños del temporal

El portavoz de Presidencia del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez. - PSOE-A

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, ha urgido este domingo al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, a que "abandone la política de postureo" y active "de manera inmediata" todas las ayudas necesarias para compensar a los agricultores y ganaderos afectados por el temporal, cuya situación es "crítica" y "no pueden esperar hasta junio".

Así lo ha expresado el portavoz socialista, que ha exigido en una nota de prensa que se certifique el dinero que "de verdad ejecute" la Junta de Andalucía, porque "nos tememos que lo que Moreno está haciendo es esperar a que actúe el Gobierno de España para no terminar poniendo ni un céntimo para ayudar a los andaluces, cuando es el presidente y máximo representante institucional de Andalucía", ha señalado.

El dirigente socialista ha recordado que la Junta de Andalucía es la institución que ostenta "todas las competencias ante una emergencia" como la vivida recientemente, por lo que resulta "injustificable" que el presidente "eluda su deber de auxiliar a los sectores productivos y a los municipios afectados mientras fía toda la recuperación al esfuerzo del Ejecutivo central". En este sentido, Jiménez ha criticado lo que en su opinión resulta "intolerable e incomprensible", la "inacción" de la Junta frente a la diligencia mostrada por el Gobierno de España.

"Mientras María Jesús Montero ya ha activado la declaración de zona de emergencia y un real decreto con más de 7.000 millones de euros para actuar en Andalucía --de los cuales más de 2.200 están destinados específicamente a la agricultura--, Moreno no ha movido un dedo", ha criticado Jiménez. "La gestión del PP se limita a la fotografía y la pose mientras la ciudadanía sufre las consecuencias del tren de borrascas", ha aseverado el portavoz.

Por ello, Jiménez ha calificado de "incomprensible" que el Gobierno del PP esté planteando un escenario de medidas que no entrarían en vigor hasta el próximo mes de junio. "Ni puede esperar el campo, ni pueden esperar las familias, ni pueden esperar los ayuntamientos", ha sentenciado, subrayando que las necesidades son urgentes y requieren una gestión eficiente de los recursos propios de la comunidad. "Andalucía no necesita un presidente abrazafarolas. Lo que Andalucía necesita es un presidente que gestione, que actúe y que mueva los recursos económicos que tiene su Gobierno para compensar a los andaluces y andaluzas que lo están pasando mal", ha sentenciado