PSOE-A urge desde el Parlamento una auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los cribados de cáncer

Archivo - La diputada del PSOE-A María Ángeles Prieto interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno con la que quiere instar al Gobierno de la Junta a solicitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía una "auditoría operativa" relativa a los programas de cribado de cáncer de la sanidad andaluza.

En concreto, la iniciativa socialista, consultada por Europa Press y pendiente de debatirse en el Pleno aunque se registró a principios del pasado noviembre, propone que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a "solicitar (...), con carácter urgente, la realización de una auditoría operativa independiente y exhaustiva por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía, sobre los posibles borrados, alteraciones o desapariciones de expedientes y pruebas en las historias clínicas de las pacientes participantes en los programas de cribado sanitario, así como sobre la eventual eliminación de pacientes en las listas de pendientes de confirmación diagnóstica, garantizando la preservación íntegra de los datos clínicos, la trazabilidad de los registros y la depuración de las responsabilidades que pudieran derivarse".

En segundo y último lugar, el PSOE-A pide que se dé "traslado del acuerdo" que pueda adoptar el Parlamento "a la Cámara de Cuentas de Andalucía, a fin de que se proceda a la planificación, ejecución y publicación del correspondiente informe de auditoría operativa, en los términos previstos en la normativa aplicable y con plena garantía de transparencia y acceso público a sus conclusiones".

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista alude a las "graves deficiencias" detectadas en el "funcionamiento real" del programa de detección precoz del cáncer de mama de Andalucía, "especialmente en lo que atañe a la notificación de resultados y el seguimiento de los hallazgos dudosos (BI-RADS 3)", que "requieren una respuesta institucional urgente", sostienen desde el PSOE-A.

"PROFUNDA ALARMA SOCIAL"

La iniciativa subraya que "se ha generado una profunda alarma social en Andalucía como consecuencia de las graves irregularidades detectadas" en la gestión de dicho programa, de forma que "desde hace meses se han sucedido denuncias públicas de mujeres que, tras realizarse la primera mamografía con resultados no concluyentes, no recibieron la citación para las pruebas complementarias necesarias, o la recibieron con demoras injustificables, comprometiendo con ello la detección temprana de una enfermedad cuya supervivencia depende en gran medida del tiempo de diagnóstico y de la rapidez de la intervención".

Desde el PSOE-A critican en esta PNL también la "estrategia comunicativa errática y contradictoria" del Gobierno andaluz en relación a este asunto, y defienden "la necesidad de una supervisión independiente que aporte certeza técnica, transparencia y garantías institucionales ante una crisis que ha afectado a la confianza en los programas de salud pública de Andalucía".

"Es necesario determinar con rigor cuál ha sido el alcance real del daño, cuántas mujeres se han visto afectadas, qué consecuencias sanitarias ha tenido esta deficiente gestión y qué medidas se han adoptado --si es que se han adoptado-- para reparar los perjuicios y evitar su repetición", se puede leer también en la exposición de motivos de la proposición no de ley, que plantea una "auditoría operativa" que "no se limite únicamente al programa de cribado del cáncer de mama, sino que evalúe también otros programas de cribado activos en Andalucía --como los de cuello de útero y colon-- para garantizar que los mismos principios de calidad, accesibilidad, evaluación, equidad, trazabilidad y transparencia sean cumplidos en todo el sistema".

De este modo, el Grupo Socialista propone con esta iniciativa que desde el Parlamento se solicite a la Cámara de Cuentas de forma "urgente" una auditoría operativa "independiente y exhaustiva" que evalúe "tanto los procedimientos técnicos y administrativos de gestión del programa de cribado como el tratamiento, custodia y conservación de los datos clínicos, garantizando la integridad de la información, la seguridad de los servidores y la preservación de la cadena de custodia de los registros".

"Esta actuación no solo es necesaria para determinar responsabilidades, sino también para restaurar la confianza de las mujeres andaluzas y también de los hombres en el sistema público de salud, que no puede permitir la más mínima duda sobre la veracidad y custodia de los datos clínicos de sus pacientes", sentencia el Grupo Socialista para justificar esta iniciativa, cuyos autores también defienden que "una auditoría independiente de la Cámara de Cuentas permitirá, además, identificar deficiencias estructurales, proponer medidas correctoras y reforzar los mecanismos de control interno, en cumplimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas y protección del derecho a la salud".