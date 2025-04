PSOE-A valora que Moreno asuma que la crisis del apagón "le viene grande" tras el "ridículo" de hablar de "ciberataque"

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha acusado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de protagonizar un "ridículo con mayúsculas" al "dejar caer" que fue un "ciberataque" el origen del apagón eléctrico que afectó este lunes a la Península Ibérica, si bien ha valorado que el jefe del Ejecutivo andaluz asumiera que esta "crisis le viene grande" al solicitar al Gobierno la declaración de emergencia de interés nacional para Andalucía.

Son mensajes que el dirigente socialista ha trasladado en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla a propósito del apagón de este lunes que Alejandro Moyano ha iniciado dando "las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", y "a toda la ciudadanía en general" por su comportamiento durante la crisis.

Dicho esto, ha reivindicado que "el Gobierno de España ha tomado las riendas desde el minuto uno" de la "gestión del apagón", y ha defendido que se "ha demostrado una vez más" que el presidente Pedro Sánchez es "el líder que un país necesita".

Frente a ello, ha criticado el comportamiento del "jefe de la oposición" --en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo--, al que ha afeado que "no solamente" no arrimó el hombro, sino que ha intentado "sacar rédito político de una situación" como la de este lunes.

Dicho esto, el representante del PSOE-A ha cargado contra Juanma Moreno, al que ha acusado de "superar a Feijóo" en una supuesta competencia por "ver quién decía la salvajada más importante o hacía el desplante institucional más gordo", así como ha afeado que la "prioridad" del presidente andaluz fue, "una vez más, limpiarse las manos, ponerse de perfil e intentar que nada le salpique".

También ha criticado que "las primeras declaraciones" que el presidente de la Junta hizo tras el apagón fueron "dejando caer que era un ciberataque", y ha sostenido que con ellas hizo un "ridículo con mayúsculas".

Moyano se ha preguntado "de dónde sacó" Moreno esa información, y "si era oficial, si la compartió con el Gobierno de España y con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, o si simplemente" lo que hizo fue "alimentar la desinformación, el bulo y, como suele hacer siempre, moverse en el fango y en el barro, que no se le da nada mal".

PSOE-A RECLAMA "SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD" A LA JUNTA

Frente a ello, desde el PSOE-A, "con María Jesús Montero a la cabeza", reclaman "seriedad y responsabilidad", según ha abundado Alejandro Moyano, que ha defendido que, "en todas las emergencias, las prioridades son claras", y primero van "las emergencias personales", después las "materiales", y en tercer lugar hay que "analizar las consecuencias".

En esa línea, ha comentado que "ya habrá tiempo de analizar qué es lo que ha ocurrido cuando se dictamine qué es lo que ha ocurrido, y habrá tiempo de hablar".

También ha valorado que Moreno asumiera "que esto le venía bastante grande" al "pedirle al Gobierno de España que tomara las riendas de la situación", al tiempo que ha aseverado que el PP "no puede hablar" ni dar "lecciones en materia de emergencias", porque "hace muy poquito tiempo" --en alusión a la dana de Valencia de finales del pasado mes de octubre-- se vio cómo los 'populares' "gestionan las crisis", y hay "una diferencia abismal" respecto a como lo hacen los socialistas, según ha apostillado para poner de relieve que, "mientras unos se van no sabemos a dónde, otros toman partido desde el minuto uno y no descansan mañana, tarde y noche".

En esa línea, ha subrayado la importancia, a su juicio, de que los andaluces "sepan que el presidente del Gobierno ha tomado las riendas también en Andalucía" de la gestión de esta crisis, "para que estén tranquilos", porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta estas situaciones "sin dejar a nadie atrás", según ha añadido.

De igual modo, ha aseverado que a Juanma Moreno "le quema el autogobierno", de forma que "pide, pide y pide cuando no toca", pero "cuando le toca afrontar la realidad, prefiere mantenerse inmaculado y que sean otros los que solucionen la papeleta".

QUÉ PIENSA "HACER" LA JUNTA ANTE LAS "CONSECUENCIAS" DEL APAGÓN

También ha señalado que si desde el Gobierno del PP-A entienden que el apagón va a tener "consecuencias económicas en Andalucía", toca preguntarle a la Junta "qué van a hacer" al respecto y "qué tiene pensado" para sectores como "los comercios" o "esos trabajadores del Servicio Andaluz de Salud que parece que tienen problemas a la hora de cobrar".

Finalmente, Alejandro Moyano ha dado "por hecho que el Gobierno de la Junta de Andalucía en su totalidad estará ahora mismo encerrado en su despacho con sus equipos trabajando", por lo que "esperemos que no haya nadie de vacaciones en Valencia" o vaya alguien del Ejecutivo del PP-A "de excursión" a dicha ciudad --que esta semana acoge el Congreso del PP europeo-- "mientras tenemos lo que tenemos aquí".

Y es que, según ha enfatizado, "nadie" del PP andaluz debe estar "en otro sitio" que no sea "en su despacho trabajando para darle soluciones a los andaluces tras un momento como este, y no de excursión en Valencia", donde "poco o nada tienen que hacer", según ha zanjado el secretario adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE-A.