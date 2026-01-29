PSOE-A valora el papel de Adamuz y defiende que el Estado a todos sus niveles estuvo "a la altura" tras el accidente

El diputado del PSOE-A Mario Jiménez interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha incidido este jueves en destacar el papel del municipio de Adamuz, su alcalde y su corporación local tras el trágico accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero con 45 fallecidos, así como ha defendido que, tras dicho siniestro, "el Estado a todos sus niveles ha estado a la altura".

Así lo ha manifestado el diputado socialista por Huelva Mario Jiménez durante su intervención en el transcurso de la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que sobre este suceso se ha sustanciado en la sesión extraordinaria del Pleno del Parlamento convocada para este jueves por la tarde.

La sesión ha coincidido así en horario con el funeral religioso que por las víctimas de este accidente se oficia este jueves en Huelva bajo la presidencia de los reyes Felipe VI y doña Letizia, una circunstancia a la que ha aludido Mario Jiménez al inicio de su intervención para señalar que "quizá debería haberse aplazado" esta sesión parlamentaria, o cambiar su hora de celebración "para permitir la asistencia de los representantes del pueblo de Huelva y de Andalucía" a dicho funeral.

En todo caso, el diputado onubense ha trasladado con emoción un mensaje de pésame por este accidente, "desde el dolor y el pesar más profundo, desde un terrible sentimiento de pérdida por la muerte de tanta buena gente, muchos conocidos y otros, además, amigos y compañeros".

También ha expresado palabras de "reconocimiento a los sanitarios, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los trabajadores del 112 y de las emergencias de Andalucía, a Protección Civil, a los bomberos urbanos y del Infoca, a la Unidad Militar de Emergencia, a los voluntarios y a todos los que contribuyeron y aportaron" su labor tras el accidente.

El representante del PSOE-A ha dedicado un reconocimiento "muy especial" al pueblo de Adamuz por su papel tras este suceso, desde el "primer al último vecino", para reconocer "su contribución y aportación abnegada a la solución de lo que se encontraron en su pueblo", así como ha puesto "en valor el papel de su alcalde, Rafael Moreno, y de toda la corporación local, al lado de su pueblo y junto al conjunto de las administraciones que llegaron a atender el accidente".

Ha defendido que Adamuz se ha mostrado tras esta tragedia como "un pueblo ejemplar, solidario y compasivo, ejemplo de compromiso con los valores" del ser humano "ante el dolor", por lo que se ha reafirmado en su petición de concesión de una medalla de Andalucía para esta localidad, que se ha tenido en cuenta en la declaración institucional que los grupos parlamentarios han pactado y que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha leído al inicio del Pleno en solidaridad con las víctimas.

RECLAMA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

El parlamentario socialista ha llamado además a "investigar las causas de lo que ocurrió en Adamuz", una tarea que, según ha agregado, hay que dejar "a los organismos independientes, respetando su trabajo y, sobre todo, a los tribunales de justicia" para que se "llegue hasta las últimas consecuencias" y se determinen "las responsabilidades", además de que se articulen "los mecanismos de compensación y resarcimiento a las víctimas de esta tragedia".

"Tiene que llegarse hasta el final", ha aseverado el diputado socialista, quien también ha señalado que "una gran tragedia, una gran catástrofe requiere una gran respuesta de todas y cada una de las instituciones del Estado", desde la premisa de que "ninguna puede sola" y "juntas son mucho más fuertes y eficaces".

En ese punto, ha defendido que "el Estado ha estado a la altura, y todas las instituciones que lo conforman han dado la respuesta que los ciudadanos esperaban de nuestros gobernantes, con responsabilidad y lealtad mutua".

"El Estado y todos sus niveles territoriales, competenciales y de gobierno han estado a la altura de los terribles acontecimientos que se sucedieron en Adamuz", ha sentenciado Mario Jiménez antes de agregar que eso "ha podido ser así porque solo un Estado fuerte, confiable, con servicios públicos fuertes, bien financiados y bien gestionados es capaz de responder con eficacia, con eficiencia, con profesionalidad y con agilidad a las necesidades que se plantean".

En esa línea, ha manifestado que "el pueblo salva al pueblo a través de sus instituciones y sus servicios públicos, con sus impuestos, defendiendo lo público y exigiendo su protección, e impidiendo la privatización de esos servicios esenciales y, por supuesto, protegiendo a los profesionales públicos" para que "puedan ejercer de la mejor manera posible su tarea en las mejores condiciones laborales y retributivas".

El parlamentario socialista ha apostillado que, frente a la "respuesta de altura" que ha ofrecido "la inmensa mayoría de los responsables públicos, institucionales y políticos", ha habido "otros" que no han estado a ese nivel, pero, "por respeto a las víctimas y a su recuerdo", no ha querido referirse "a ellos porque no lo merecen", según ha opinado.

Finalmente, Mario Jiménez ha concluido señalando que, "de lo que ha ocurrido, todos" en el marco de la autonomía andaluza, de sus instituciones y de la "ciudadanía española" en general tienen que "tomar lecciones y aprender el camino a seguir", y en esa línea ha comentado "qué fuertes somos cuando estamos juntos", y "qué importante es que los servicios públicos sean fuertes y públicos, y que sus profesionales estén en las mejores condiciones", así como ha concluido lamentando el "triste" papel de "aquellos que, de una manera artera y ruin, han buscado la bronca o han echado leña al fuego en vez de pensar en lo más importante, la verdad y las víctimas".