PSOE-A ve Andalucía "en manos de la ultraderecha" y urge al PP-A a decir "a cambio de qué" pactaría con Vox

Cornejo avisa de que la suma de PP-A y Cs "no es suficiente" para alcanzar la Presidencia del Parlamento que los socialistas reclaman

La dirección del PSOE-A ha querido advertir este jueves de que "Andalucía está en manos de la ultraderecha" que representa Vox, porque "sin sus votos no hay Presidencia del Gobierno ni del Parlamento andaluz", y ha reclamado al PP-A que diga "a cambio de qué" pactaría con la fuerza que a nivel nacional lidera Santiago Abascal.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, en una atención a medios en la sede del partido, en Sevilla, donde ha considerado que el candidato a la Presidencia de la Junta por Vox, Francisco Serrano, evidenció este miércoles que la reunión que PP-A y Cs mantuvieron el pasado martes en el Parlamento andaluz "fue una pantomima, un montaje", porque "no es posible una Presidencia del Gobierno ni del Parlamento andaluz sólo" con los escaños de 'populares' y 'naranjas'.

"Hace falta Vox", ha insistido Cornejo, que ha aludido a las declaraciones que este miércoles realizó Francisco Serrano a Europa Press en las que anunciaba que su formación constituirá una comisión negociadora para alcanzar un pacto de investidura con PP y Cs, en el caso de que cierren un acuerdo de gobierno, y advirtió de que no van a permitir que desde dichos partidos les "ninguneen".

De esta manera, según Cornejo, lo que los líderes de PP-A y Cs en Andalucía, Juanma Moreno y Juan Marín, escenificaron el pasado martes en el Parlamento fue "una estafa para todos los andaluces", porque lanzaron "un mensaje sobre la construcción de un Gobierno y de una Presidencia del Parlamento", pero "tuvo que salir el portavoz de Vox --Francisco Serrano-- para decir que aquí no hay acuerdo sin mis votos", tras sentirse "humillado, despreciado".

Según Cornejo, son los 'populares' los únicos que "parece que están teniendo conversaciones con Vox", y dependen de la "ultraderecha" para "dar estabilidad a Andalucía", lo cual "estaría lleno de unas consecuencias", según ha advertido. Por eso, el dirigente socialista ha reclamado al PP-A que, "si llegan a llegar a algún tipo de acuerdos" con Vox, "diga a cambio de qué".

Además, Cornejo ha aludido a Cs y ha subrayado que habría que "recordar lo que dijo su líder Albert Rivera sobre Vox" y sobre el candidato a la Alcaldía de Barcelona Manuel Valls "cuando Vox se posicionó en su contra", y en esa línea ha aseverado que "hay antecedentes muy difíciles para Cs para recomponer lo que han considerado un partido anticonstitucional que viene a romper el marco constitucional y estatutario, que viene a destruir las instituciones", y que abandera "políticas retrógradas, contra la igualdad y contra lo que han significado avances en derechos y libertades en las últimas décadas en Andalucía".

FUTURO "NADA HALAGÜEÑO"

En esa línea, ha incidido en que "Vox ha dicho que va a imponer sus políticas para llegar a un acuerdo", lo que daría lugar a un futuro "nada halagüeño" para Andalucía, para su "estabilidad, crecimiento, derechos y libertades", y supondría "un retroceso importantísimo que esperemos que no se produzca".

Así, ha dicho que espera que Cs "cumpla con lo que ha venido manifestando del no reconocimiento de Vox como partido constitucionalista", y ha subrayado que "la ultraderecha ha sido marginada en toda Europa y también tiene que ser apartada de las instituciones y los organismos, porque vienen a dinamitarlos", y "por eso Vox tiene que quedar fuera de todo lo que signifique el Gobierno de Andalucía y la Mesa del Parlamento", según ha sentenciado Cornejo.

De igual modo, ha querido diferenciar los apoyos de partidos independentistas a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy respecto de un posible apoyo de Vox a una investidura acordada por PP-A y Cs, y en esa línea ha sostenido que este miércoles "quedó con toda claridad" en el debate en el Congreso de los Diputados "cuál es la posición de Pedro Sánchez y el PSOE y las políticas que hemos defendido y seguiremos defendiendo" en relación al independentismo.

MESA DEL PARLAMENTO

Sobre las negociaciones para la conformación de la Mesa del Parlamento que se elegirá el próximo 27 de diciembre, el secretario de Organización del PSOE-A ha señalado que "la suma de PP y Cs no es suficiente" para alcanzar la Presidencia del Parlamento, si bien "el PP-A cuenta con los votos de Vox", pero éste ya "ha salido en escena diciendo que tenemos que hablar de política", según ha insistido.

Cornejo ha reconocido que el PSOE-A "ha tenido contactos con otras fuerzas", si bien "con discreción" porque son "de intercambio de la situación y de análisis, y no para cerrar acuerdos" que se puedan "trasladar a la ciudadanía y a los medios de comunicación". En ese sentido, ha garantizado que "cuando esas reuniones se puedan producir con objetivos y programas concretos", los medios de comunicación "tendrán todo el conocimiento de ello".

De esa manera, ha manifestado que "sobre la Mesa del Parlamento no hemos hablado formalmente con ningún grupo político a día de hoy", y los socialistas irán "a las conversaciones cuando corresponda, una vez que PP y Cs resuelvan la situación de engaño y estafa que tienen", y en todo caso "antes del día 27 tendremos que hablar con todas las fuerzas políticas para configurar la Mesa".

Cornejo ha reiterado que el PSOE-A, "en un principio", va a "solicitar la Presidencia del Parlamento" al haber sido el partido más votado y que cuenta con más diputados, y a partir de ahí "estaremos abiertos, como siempre, a las conversaciones que se den", porque "siempre hemos estado dispuestos a dialogar con todas las fuerzas constitucionalistas", según ha apuntado.

"A partir de ahí, PP-A y Cs son los que tienen que resolver la situación que estamos viviendo", trasladando "un mensaje que no tienen", según Cornejo, que ha insistido en reclamar que, "si tienen esa mayoría con Vox, que lo digan, a cambio de qué y cuáles son las condiciones de ese acuerdo con Vox".

A la pregunta de si los socialistas dan por perdido el Gobierno de la Junta, el secretario de Organización del PSOE-A ha respondido que "no", y ha subrayado que "el Gobierno no se pierde hasta que no haya una investidura", algo que aún "no está hecho". En ese punto ha vuelto a aludir a Vox y a aseverar que "quienes tienen que decidir si quieren estar en el lado constitucionalista o pactar con la ultraderecha y con Vox son Cs y el PP".

Finalmente, y al ser preguntado por la decisión del cabeza de lista del PP por Sevilla en las elecciones del 2 de diciembre, Juan Ignacio Zoido, de renunciar a recoger su acta de parlamentario para seguir como diputado, Cornejo ha respondido que "cada uno tendrá sus razones".

Tras recordar que también el número uno 'popular' por Cádiz, José Ortiz, ha renunciado a tomar posesión de su escaño en la Cámara andaluza, ha apuntado que "son ellos los que tendrán que dar sus razones personales o políticas", y en todo caso sus movimientos obedecerán a cuestiones que conocerán "el propio partido y ellos mismos como personas implicadas", según ha concluido.