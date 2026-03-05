PSOE-A ve "cada día más evidente la utilización" que Moreno "está haciendo" del accidente de tren de Adamuz

La vicesecretaria general y portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, María Márquez, en el Pleno del Parlamento. (Foto de archivo). - PSOE-A

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha sostenido este jueves que "cada día es más evidente la utilización que está haciendo" el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, por el que murieron 46 personas.

Así lo ha señalado la también portavoz socialista en el Parlamento andaluz, en una atención a los medios en Cádiz y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la intención de la Junta de Andalucía de personarse en la causa judicial abierta para investigar dicho siniestro.

María Márquez ha apuntado que desde el Gobierno de Moreno se está utilizando este asunto, y, frente a ello, ha remarcado que, para los socialistas andaluces, "todas las víctimas son iguales".

En ese punto, se ha preguntado por qué el presidente de la Junta y del PP-A --que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento andaluz en esta legislatura-- "ha rechazado que se cree una comisión de investigación para investigar lo que ha pasado en el cribado del cáncer de mama" en Andalucía, con lo denunciado por las mujeres vinculadas a la asociación Amama.

Al respecto, ha incidido en advertir de que aún no se sabe "cuántas mujeres hay afectadas" por los fallos detectados en dicho programa de cribado de la sanidad andaluza, y "ni siquiera cuántas mujeres han fallecido porque no se ha llegado a tiempo a coger una enfermedad tan grave como el cáncer".

Finalmente, la vicesecretaria general del PSOE-A ha defendido que, "cuando hay drama y tragedias tan grandes" como la del accidente de tren de Adamuz, "hay que estar a la altura de las circunstancias".