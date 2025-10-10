PSOE ve una "chapuza" la anulación del proceso de concesión del Nuevo Los Cármenes de Granada

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento Juanjo Ibáñez ha denunciado públicamente el "caos y la chapuza" en la gestión del gobierno local de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, después de que el consejo de administración de la empresa municipal de Gestión de Eventos Globales Sociedad Anónima (Gegsa) haya anulado el proceso de concesión del estadio Nuevo Los Cármenes al Granada Club de Fútbol.

En una nota de prensa, Ibáñez ha atribuido la revocación a "un error de gestión municipal que detiene por completo el expediente", en una cuestión que a su juicio denota "la dejadez" con la que trabaja el gobierno local, "tras tramitar un expediente con una documentación que entró al Ayuntamiento fuera de plazo, por lo que la adjudicación no sería legal, asunto del que nadie se ha dado cuenta hasta hace escasamente tres o cuatro días, cuando han tenido que anular todo el procedimiento después de meses, para iniciarlo de nuevo".

Para el edil socialista, "es inaceptable la desidia del PP en el Ayuntamiento". Al respecto, ha lamentado la pérdida de tiempo que este error supone "sobre todo para la reforma urgente que necesita el estadio, y cuyas deficiencias han sido denunciadas en numerosas ocasiones por la afición".

Así, el edil ha señalado que "estamos perdiendo un tiempo magnífico en todo lo que tiene que ver con la reforma del estadio. Recordemos que Marifrán Carazo dijo que esto iba a estar arreglado en los primeros 100 días de su gobierno y resulta que vamos camino del tercer año. Es inaceptable que se anule por completo el proceso de licitación porque nadie, absolutamente nadie, se había dado cuenta del error documental", ha reprochado.

Ibáñez ha concluido acusando a la alcaldesa de "jugar con el interés, el afecto y el cariño de la afición rojiblanca", que ve cómo los desperfectos en el estadio "no paran de crecer". "La desidia de este equipo de gobierno a la hora de poder tomar medidas y solucionar un problema que con más diligencia y más cariño estaría ya arreglado, demuestra que la señora Carazo no tiene a Granada y al Granada CF como su prioridad", ha finalizado.