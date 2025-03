PSOE-A ve constitucional el acuerdo con Junts y "apuesta por abrir el debate" de pedir una Policía Autonómica andaluza

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y nueva portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha sostenido este miércoles que lo recogido en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña encaja con lo que se contempla en la Constitución española, así como ha indicado que en el PSOE andaluz se "apuesta por abrir el debate" de que desde Andalucía se reclame al Estado la creación de una "Policía Autonómica" en esta comunidad.

Son ideas que ha trasladado la representante socialista a preguntas de los periodistas en su primera rueda de prensa en el Parlamento tras confirmarse su nombramiento como portavoz de su grupo en la nueva etapa que ha iniciado el partido bajo el liderazgo de María Jesús Montero como secretaria general de la federación andaluza.

Sobre el acuerdo entre el PSOE y Junts, María Márquez ha comenzado lamentando que, "cada vez que el Gobierno de España toma una decisión en este sentido, siempre tenemos lo mismo enfrente, que es a la derecha de siempre, rancia, que no ha pasado de pantalla, que no se actualiza, diciendo que España se rompe, que Cataluña tiene más privilegios que cualquier otro territorio".

"Creo que ha pasado un tiempo considerable, suficiente, como para valorar que no es así, es decir, que España no se rompe, que no hay ningún tipo de problema de convivencia en nuestro país, todo lo contrario", ha replicado María Márquez, que ha subrayado además que "hay un presidente socialista al frente de la Generalitat de Cataluña" como Salvador Illa, así como ha defendido que "a los españoles nos va bien" con medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que permiten que suban las pensiones, los salarios y las becas, según ha puesto de relieve.

"Teniendo en cuenta el contexto, el marco y, por tanto, el ruido interesado que, en este caso, la derecha va a hacer sobre este asunto", María Márquez ha agregado que este acuerdo entre el PSOE y Junts "responde a lo que recoge el artículo 150 de la Constitución Española", y ha puntualizado que "no estamos hablando de una cesión por parte del Gobierno de España", sino de "una delegación de competencias que recoge" la Carta Magna.

Por tanto, "no entiendo dónde están las alarmas y la preocupación que algunos intentan poner siempre, los palos en la candela que intenta siempre meter el Partido Popular cuando hay un asunto de estas características", ha comentado la portavoz socialista.

PREGUNTA POR LA POSICIÓN DE MORENO

Además, ha considerado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, podría aprovechar la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno para, "en vez de confrontar con el Gobierno de España sobre este asunto, contar a los andaluces qué piensa", porque los andaluces "podríamos hacer lo mismo" que los catalanes "en el ejercicio de nuestras competencias, del desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía", ha añadido.

En ese punto, María Márquez ha advertido de que "Andalucía ni siquiera tiene Policía Autonómica", y ha preguntado "qué posición tiene" Juanma Moreno "sobre este asunto", y le ha animado a contarlo y explicarlo a los andaluces, desde la premisa de que, "aparte de criticar" y de "confrontar", el presidente de la Junta debería tener "un proyecto de Andalucía".

A preguntas de los periodistas sobre si el PSOE-A está a favor de reclamar una Policía Autonómica para Andalucía aunque no lo promoviera en su etapa de gobierno en la Junta, la portavoz parlamentaria ha señalado que ahora se vive "un nuevo tiempo" en la política andaluza, y el PSOE "sabe leer, como ningún otro partido, qué piensa la sociedad andaluza" y, "con independencia de lo que hiciéramos antes o no, tenemos un proyecto para Andalucía", a la que concibe como "una tierra de oportunidades".

Al hilo, ha puesto de relieve que el Grupo Socialista ha pedido en el Parlamento andaluz "que se creara un grupo de trabajo en el ámbito de la Comisión del Desarrollo del Estatuto de Autonomía para que se aborden estas cuestiones", pero ha lamentado que siempre han chocado ante ello "contra un muro", el de "un Gobierno de Andalucía al que no le interesa este tema, que a la mínima que apretamos o intentamos innovar o solicitar que Andalucía tenga más competencias", demuestra que no tiene "voluntad" para "abordar este asunto", ha apostillado.