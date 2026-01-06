PSOE-A ve "estructural" el problema de los acosos a mujeres y anima a denunciarlos públicamente para no normalizarlos

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha lamentado que, actualmente, la cuestión de los comportamientos de acoso laboral por razón de sexo, o de acoso sexual a mujeres se ha convertido en algo "estructural" en la sociedad actual, en "comportamientos estructurales que se dan en todos los ámbitos", si bien ha animado a denunciar esas situaciones públicamente, porque "no puede parecer normal lo que no es normal, y hay que sacarlo a la luz pública".

"Hay que contarlo, hay que denunciarlo, sea quien sea, se llame como se llame" el autor de esos comportamientos, ha incidido en esa línea la también portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz en una entrevista concedida a Europa Press, y en el marco de los casos de supuestos acosos que se han ido denunciando en las últimas semanas en el seno del PSOE y que afectan a representantes de dicho partido.

María Márquez parte de la premisa de que el hecho de que "se produce acoso laboral por razón de sexo, o acoso sexual en las estructuras de trabajo de este país y de otros países del mundo" es algo que "lo sabe todo el mundo", y que "la mayoría de las mujeres lo hemos sufrido o lo sufren".

"Esto es una realidad incontestable", y "se produce en el ámbito político, empresarial, de los medios de comunicación", así como "en el mundo de la cultura, en el cine, en el mundo del deporte", ha continuado señalando la dirigente socialista antes de apuntar que ella se siente "responsable de militar en una organización donde hay mujeres que tienen la valentía" de denunciar este tipo de comportamientos.

Y en ese punto ha señalado que habría que "reflexionar como sociedad por qué hay que ser valientes" para denunciar este tipo de situaciones de acoso. "Yo no quiero ser valiente, lo que quiero es no tener miedo", ha comentado al respecto antes de incidir en subrayar que el PSOE es "una organización feminista donde hay muchas mujeres, compañeras" de partido que "están denunciando esto".

"Y yo animo a que otras mujeres, en otras organizaciones políticas, en otros ámbitos profesionales, también lo hagan", ha abundado María Márquez, para quien se abre actualmente "una oportunidad para que la sociedad evolucione", desde el convencimiento de que "no se puede normalizar y hay que visibilizar lo que no es normal", porque "lo que no se dice no existe", y "lo que no se cuenta parece que no está sucediendo".

En esa línea, la 'número dos' de la dirección regional del PSOE-A atisba "una oportunidad para avanzar y que las mujeres vayamos a trabajar y nos sintamos libres, que trabajemos en espacios seguros" y que asciendan, promocionen, se desarrollen "profesionalmente por nuestra capacidad, por nuestro trabajo, y no por otro tipo de cuestiones".

EL CASO DE MARTOS

Finalmente, María Márquez se ha pronunciado sobre el reciente caso del edil socialista de Martos (Jaén) Manuel Cortés que fue cesado tras la publicación de un vídeo donde aparece entonando cánticos machistas y sexistas, y al respecto ha incidido en la idea de que "no se puede normalizar lo que no es normal, aunque a uno le parezca normal", y "no se pueden cantar ese tipo de canciones en pleno siglo XXI", y, además, "en una organización que es moderna, que mira el futuro, a la igualdad, y que es feminista", según ha abundado en referencia al PSOE.

Al hilo, la vicesecretaria socialista ha valorado que ante este caso "se ha actuado con toda la contundencia del mundo", y "esa es la responsabilidad" que ella siente "al formar parte de una organización que no permite este tipo de cosas, porque no se pueden permitir, porque no son comportamientos normales", ha enfatizado para concluir.