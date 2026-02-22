El PSOE ve "insuficientes" las ayudas de Diputación de Granada por el temporal y exige un reparto "justo e igualitario"

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, María José Sánchez, y la portavoz socialista de la Diputación de Granada, Fátima Gómez. - PSOE GRANADA

GRANADA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha calificado de "insuficientes" la cuantía de las ayudas económicas anunciadas por la Diputación para ayudar a los municipios que han sufrido las consecuencias y los daños de las lluvias y ha pedido un cambio de criterios para que el reparto sea "justo, igualitario y no discrimine" a los municipios más pequeños.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, Mª José Sánchez, ha trasladado en una nota de prensa la "incertidumbre y frustración" de los más de 80 alcaldes y alcaldesas socialistas ante estas ayudas que "no cumplen las expectativas reales" de los municipios porque no responden a la magnitud de los destrozos sufridos en viviendas, negocios, instalaciones deportivas y playas, entre otros.

"Estamos ante un panorama verdaderamente desolador", ha sintetizado Sánchez para trasladar la "disconformidad" del PSOE ante estas ayudas y explicar que, "tras varias reuniones con responsables de la Diputación y con su presidente, lejos de resolverse las dudas existentes, han crecido exponencialmente, alimentando un clima de confusión entre los ayuntamientos".

Así, ha señalado la "falta de claridad" en la información trasladada durante los últimos días, con distintos escenarios y mapas en los que un mismo municipio cambiaba de nivel de emergencia sin que mediara explicación técnica alguna, lo que ha contribuido a "aumentar la frustración" de los responsables locales. La socialista ha reclamado conocer con "urgencia" los criterios de reparto de las ayudas y que estos sean "justos e igualitarios", al tiempo que ha hecho un llamamiento a reforzar la asistencia técnica para la solicitud de ayudas a los ayuntamientos más pequeños.

De igual forma, ha defendido que la Diputación debe garantizar que las entidades locales con menos recursos puedan tramitar y acceder en igualdad de condiciones a las ayudas de todas las administraciones. Por su parte, la portavoz socialista de la Diputación, Fátima Gómez, ha denunciado que el paquete de ayudas de 43 millones de euros anunciado por el PP de la Diputación "no se corresponde con la realidad" y ha criticado el "carácter sectario y opaco del reparto".

La socialista ha recordado que ya en las primeras ayudas para limpieza se evidenció la "falta de criterios técnicos", con cantidades de 6.000 y 10.000 euros repartidas entre municipios "sin explicación alguna". "Ese fue el primer aviso de lo que venía después", ha indicado para subrayar que "la misma falta de transparencia se repite ahora en el conjunto del paquete económico, del que no se conocen ni los criterios de reparto ni las cuantías justificadas para cada municipio".

Tras desgranar las líneas de ayudas, ha advertido de que la principal, dotada con 25 millones de euros, procede de remanentes ordinarios y no está vinculada a los daños del temporal. "Es dinero que los ayuntamientos podrán destinar a lo que consideren oportuno, por lo que no puede presentarse como ayuda extraordinaria a las lluvias", ha explicado. "La única línea directamente destinada a paliar daños asciende a 6 millones de euros, una cuantía que la portavoz ha calificado de claramente insuficiente y cuyo reparto, además, carece de transparencia".

Según ha señalado, la distribución en tres grupos de municipios presenta ayudas que oscilan entre 20.000 y 50.000 euros sin que existan informes técnicos conocidos ni visitas en algunos casos a las zonas afectadas. "No sabemos en base a qué se otorgan estas cantidades ni por qué municipios con daños similares reciben importes distintos", ha criticado. Asimismo, ha recordado que los once millones destinados a carreteras provinciales corresponden a competencias propias de la Diputación y no suponen ayuda directa a los ayuntamientos, además de ser insuficientes para reparar el conjunto de la red viaria dañada.

Respecto a la línea destinada al litoral, dotada con 536.000 euros, ha denunciado que la Diputación no ha aclarado si el reparto se realiza por kilómetros de playa o de costa y ha puesto ejemplos de municipios con graves daños en su mobiliario litoral que recibirán cantidades muy inferiores a otros con menor afección. "No se entiende que ayuntamientos con todas sus playas dañadas reciban 40.000 euros mientras otros sin daños relevantes superen los 100.000", por lo que ha pedido criterios objetivos basados en informes técnicos y en el nivel real de afección.

También ha considerado insuficiente la ayuda de 100.000 euros prevista para Huétor Tájar, municipio especialmente castigado por las lluvias. Por último, Gómez ha reclamado que el área de Asistencia a Municipios refuerce el apoyo técnico a los ayuntamientos con menos personal para que puedan tramitar no solo las ayudas provinciales, sino también las de otras administraciones. "Hay alcaldes y alcaldesas que abren el ayuntamiento y atienden el teléfono en solitario. La Diputación debe estar a su lado para que ningún municipio se quede atrás en la recuperación", ha concluido.