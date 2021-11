PSOE-A ve "un fracaso personal" de Moreno y rechaza un Presupuesto "que se ha venido acordando con Vox"

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Ramírez de Arellano, ha puesto este miércoles el foco, en la antesala del debate y votación de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuesto de 2022, sobre la figura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por cuanto ha considerado que el desenlace de la negociación presupuestaria "es un fracaso personal de Moreno Bonilla, que ha fallado a los andaluces de la manera más grave, mostrando desinterés por la cuestión".

En declaraciones a los medios, Arellano ha expresado la negativa de su grupo a apoyar el proyecto de Presupuesto de 2002, uno de los autores de la enmienda a la totalidad que reclama la devolución de las cuentas, que ha fundamentado en el hecho de que "no podemos apoyar unos proyectos que el Gobierno de PP y Cs ha venido acordando con Vox, con la ultraderecha estos años y el PSOE no le va a dar el visto bueno".

El parlamentario socialista ha sostenido que la petición de devolución del proyecto de Presupuesto busca que "éste empiece desde cero su elaboración" para que el Ejecutivo autonómico "lo reconsidere en su integridad" por cuanto lo ha descrito como "de hecho una prórroga presupuestaria del presente ejercicio al que se han añadido fondos europeos y del Gobierno".

Con todo, Arellano ha argumentado que la devolución del proyecto de Presupuesto no impide que el Gobierno trabaje en rehacer las cuentas. "La devolución no supone que el Gobierno se vea obligado a abandonar la idea de que haya un Presupuesto, puede elaborar un nuevo Presupuesto", ha explicado el portavoz de Hacienda del PSOE, quien seguidamente ha trazado el paralelismo con otro proyecto de ley que aborda el Pleno del Parlamento, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía (Lista), y apuntar que esta norma "el Gobierno la ha rehecho y la ha vuelto a mandar al Parlamento".

Arellano ha defendido la contribución de su partido a la negociación del proyecto de Presupuesto de 2022 tras esgrimir que "se ha hecho el esfuerzo de tender la mano a PP y Cs por parte de nuestro secretario general", una actitud que no se ha visto correspondida por cuanto "hemos encontrado un desinterés evidente y palmario" y colegir que "nos estaban intentando engañar".

El parlamentario socialista ha vuelto a señalar a la figura del presidente de la Junta con el convencimiento de que la negociación haya encallado "sólo podría ser resuelta por el señor Moreno Bonilla, que de nuevo se ha puesto de manifiesto que ha actuado con desinterés, no tiene interés por que haya Presupuesto, no es creíble la preocupación por su parte".

En el reparto de responsabilidades para la aprobación de las cuentas de 2022, Arellano ha tenido muy claro en identificar en que "el responsable de que haya Presupuesto es el Gobierno, Moreno Bonilla, no existe otro responsable, ese liderazgo no se ha ejercido con interés", hecho al que ha sumado "la debilidad de un Gobierno, el PP tiene 26, 47 en total, que son menos (diputados) que los partidos que ejercen la oposición de manera progresista" en el Parlamento autonómico.

"Lo que hemos visto estos días no es una concatenación de casualidades, sino estrategia planificada del Gobierno y ahora se ven las consecuencias", ha sostenido Arellano, quien, además de invitar al "Gobierno de Moreno Bonilla a una profunda reflexión", ha sostenido que "el PSOE seguirá estando en la misma posición, ser útil a los andaluces", antes de volver a reclamar que "Moreno Bonilla cambie de actitud y se convierta en un Gobierno activo y dejen de dar la sensación de descontrol, de descomposición, de estos últimos días generando preocupación en los andaluces".

Arellano ha sostenido que "el PP tiene experiencia, sabe muy bien negociar, cuando quiere que algo salga si negocia, ejemplo de como ha actuado con la Ley Lista, ha intentado negociar, saben lo que es negociar", comportamiento que ha contrapuesto con "el profundo desinterés" en la negociación del Presupuesto, con la idea de que el Gobierno andaluz "ha tenido tiempo de sobra para incorporar de manera nuclear nuestras peticiones".

"Hemos pasado meses esperando, no merecen nuestra confianza, esta hiperactividad no es creíble", ha proseguido afirmando el diputado socialista, quien ha reiterado que "el nudo gordiano solo lo puede resolver Moreno Bonilla, al que hay que pedir que ejerza su liderazgo como presidente del Gobierno y no se abandone a sus intereses electorales, como está haciendo Vox".

"El PSOE seguirá con la mano tendida, es un partido responsable", ha remachado Arellano.