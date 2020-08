PSOE-A ve "una vergüenza" que Moreno "se dedique a su crisis de gobierno en vez de resolver caos sanitario y educativo"

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esté "distraído desde principios de verano haciendo una crisis de gobierno encubierta", en momentos muy delicados para la ciudadanía, en vez de trabajar en "resolver el caos en la sanidad y la educación por su indolente gestión en plena escalada de la pandemia de coronavirus".

En un comunicado tras conocerse la reestructuración de competencias entre determinadas consejerías decidida por el Gobierno andaluz, Cornejo ha criticado que el presidente se centre en "su propio juego de tronos" cuando la comunidad registra más de 900 contagios en las últimas 24 horas y los andaluces "no pueden ir ni al médico de cabecera porque es imposible acceder a una cita en tiempo razonable"; cuando el inicio del nuevo curso "es un caos y la seguridad no está garantizada" por falta de planificación de la administración autonómica y cuando, además, "el mayor incendio del año está asolando Huelva".

Juan Cornejo ha censurado que, en lugar esforzarse en atender las demandas ciudadanas, Moreno se dedica a sus crisis interna y a aprovechar desde el PP "la debilidad de Ciudadanos" y los "ajustes de cuentas de Juan Marín con su consejera más crítica", con el único objetivo de "quitar competencias a sus socios de gobierno, amasar poder en la Junta y encumbrar a Elías Bendodo en otra macroconsejería que suma las competencias en Medio Ambiente y demuestra que su cacareada 'revolución verde' es simplemente mentira, al enterrar bajo toneladas de competencias las políticas específicas medioambientales en las que Andalucía ha sido pionera durante años".

Ha señalado que "lo mismo ocurre con el traspaso de fondos europeos a la Consejería de Hacienda de Juan Bravo", insistiendo en que Moreno Bonilla y el PP "sólo se esfuerzan para aglutinar poder en el Gobierno de la Junta, a costa del desmembramiento interno de Cs en Andalucía" y "olvidando el descontrol que tienen montado en la sanidad y la educación, que tanto preocupan y necesitan los andaluces y andaluzas ante la escalada de la pandemia".

"Sentimos vergüenza de este Gobierno de Moreno Bonilla, que se dedica a sus labores partidistas en vez de ocuparse de lo que debe", ha recalcado el secretario de Organización del PSOE andaluz, quien ha insistido en que esta crisis de gobierno encubierta es "un escándalo".

Ha considerado que "Andalucía no se merece un presidente a quien no le duelen los problemas de los andaluces y que tendría que estar al lado de la gente para mejorar su sanidad y educación públicas y, en días como hoy, ateniendo a los vecinos afectados por el incendio de Almonaster la Real, y no en su propio juego de tronos".