PSOE-A vio a Moreno como un "presidente frívolo" en la entrevista de 'El Hormiguero' "pensada para blanquear su gestión"

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha opinado este martes que el líder del PP-A, Juanma Moreno, se mostró este pasado lunes como un presidente de la Junta de Andalucía "frívolo" en la entrevista en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3 Televisión "pensada para blanquear el desastre de su gestión de los servicios públicos".

Así se ha pronunciado el parlamentario socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre dicha entrevista que Mario Jiménez ha definido como "un espectáculo televisivo", y de la que ha opinado que estaba "pensada para blanquear" dicha gestión de Moreno y para "intentar presentar a un personaje que tape al responsable que, como político, no puede ser más desastroso, y como gestor no puede ser más incompetente".

El representante del PSOE-A ha opinado que "resultó un poco frívolo" que, "con los enormes problemas que tiene Andalucía planteados en estos momentos, como la respuesta a la reconstrucción después del destrozo de los temporales, la situación de la sanidad pública, la gestión de los cribados del cáncer de mama, la situación del desempleo o la dependencia, o la falta de vivienda", el presidente de la Junta "solamente" tuviera "palabras para atacar al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

En esta línea, Mario Jiménez ha criticado que Moreno, "de manera cínica pretendía trasladar la imagen del 'fair play' en la política" a la vez que "utilizó sistemáticamente" la entrevista "para machacar de manera inmisericorde al presidente del Gobierno, llegando incluso a cuestionar ya la capacidad de relaciones sociales" de Pedro Sánchez, según ha censurado el diputado socialista.

El representante del PSOE-A ha opinado que Moreno hizo en dicha entrevista "cosas que no debería hacer nunca un presidente", como "estar obsesionado con lo electoral", de modo que "no tuvo palabras para los parados andaluces", ni tampoco "ni una palabra de cariño, consideración, empatía con las mujeres víctimas" de los fallos detectados en el cribado del cáncer de mama en la sanidad andaluza, una cuestión sobre la que el presidente de la Junta, según Mario Jiménez, "mintió como un bellaco" en 'El Hormiguero'.

En esa línea, ha comentado que Moreno "dijo que había pasado un mal rato" con ese asunto, cuando, "para las mujeres víctimas del cribado del cáncer de mama, lo que ha ocurrido será para toda la vida".

"GRAN IMITADOR" DE AZNAR

Además, el portavoz socialista ha señalado que en dicha entrevista el líder del PP-A se mostró como "un gran imitador" del expresidente del Gobierno José María Aznar, pero no sólo de su manera de hablar, según ha apostillado Mario Jiménez, sino "con su apoyo a una guerra ilegal e injusta que está causando miles de muertos inocentes, impulsada solo por las estrategias belicistas de un presidente de los Estados Unidos, con el Estado de Israel detrás", ha añadido en referencia a los ataques que ambos países han lanzado contra Irán.

El representante del PSOE-A ha criticado que "todo" el PP esté "de nuevo apoyando de manera vergonzosa a los señores de la guerra en vez de defender la paz", y al respecto de este conflicto ha subrayado que en Andalucía "hay dos bases militares" estadounidenses, y el presidente de la Junta "debería mirar a Chipre" para tener en cuenta "qué ha ocurrido, y qué consecuencias ha tenido para ese territorio, cuando las bases de un país que está en la guerra, metido hasta las narices", como el Reino Unido, "han sido utilizadas".

Mario Jiménez ha sentenciado que "los andaluces tienen que saber que quien está defendiendo la seguridad de nuestra tierra, de nuestra gente, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", mientras que "da vergüenza que el presidente de la Junta de Andalucía esté al frente de un partido cipayo, plegado a los intereses belicistas de Donald Trump, en vez de estar defendiendo la paz, la seguridad de España y de los andaluces".

Tras señalar que, "por momentos", y durante dicha entrevista en 'El Hormiguero', "pareciera que Antena 3 era Canal Sur y que se le estaba haciendo un masaje al presidente de la Junta de Andalucía", Mario Jiménez ha comentado que "está claro que Moreno Bonilla ya está en campaña" electoral.

El representante socialista ha concluido describiendo al dirigente 'popular' como un presidente "frívolo" que "no defiende los intereses de Andalucía y que se pone de rodillas ante Donald Trump" en dicha entrevista, "mientras que en Andalucía la gente no llega a final de mes, a los jóvenes se les privatiza su universidad, el cribado del cáncer es un completo desastre, se maltrata a las mujeres" de la asociación Amama, "la gente se muere sin recibir la dependencia, o los padres no pueden llevar a sus hijos a la Formación Profesional porque, simple y llanamente, no hay oferta pública", según ha zanjado.