Publicado el avance del PGOM de Jaén, con dos meses de información para realizar aportaciones el mapa urbanístico

JAÉN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ya ha publicado en su portal web el documento que recoge el avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y da curso a dos meses de información pública para "enriquecer con aportaciones" el mapa urbanístico del futuro de la ciudad.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, señala que "con total transparencia y dando curso a los trámites legales y administrativos a los que debe someterse el que es el documento que dirige el futuro a corto y medio plazo de la ciudad", los colectivos y personas individuales que lo deseen pueden realizar sus alegaciones, sus aportaciones y sugerencias que corrijan o enriquezcan el documento del PGOM y el de sus dos planes urbanos (el del casco antiguo y el del centro de la ciudad), informa en una nota de prensa.

Aportaciones "siempre que estas se ajusten a lo estipulado", añade el Gobierno local. Una vez pasados estos dos meses, "y si va en paralelo la tramitación ambiental de la Junta sobre el documento", esta quede listo para proceder a su aprobación inicial en 2026. "Mientras, vamos a seguir trabajando en el PGOM, porque nuestra idea es ir cubriendo hitos, sin prisa pero sin pausa para que, casi 30 años después, la ciudad tenga un planeamiento de desarrollo urbanístico y sostenible para vivienda, inversión, equipamientos de uso público, el documento que recoge el avance en la calidad de vida de sus vecinos de su futuro".

Toda la información está alojada en el enlace 'https://planesdeordenacion.aytojaen.es/', que ha sido habilitado por el área de Smart City y Digitalización Administrativa del Ayuntamiento que dirige Luis García Millán y estará disponible para sugerencias y aportaciones de colectivos y ciudadanía. Una vez pasen estos dos meses, el equipo redactor del Plan procederá a la incorporación de aquellas alegaciones y propuestas que procedan.