Puente Genil (Córdoba) convoca gran concentración ciudadana contra la violencia el día 3 de octubre en Plaza de España

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha propuesto a todos los grupos municipales la suscripción y el respaldo a una declaración institucional bajo el lema 'Puente Genil unido frente a la violencia', que ha sido dictaminada este martes favorablemente por unanimidad en la Comisión de Presidencia, previa a su aprobación en el próximo Pleno de la Corporación.

El manifiesto subraya que "Puente Genil no puede ni debe normalizar los episodios de violencia vinculados al narcotráfico y a la tenencia de armas de fuego", y hace un llamamiento a la ciudadanía a participar en una gran concentración el viernes 3 de octubre a las 19,30 horas en la Plaza de España (Iglesia de San José), "como expresión pública de unidad frente a la delincuencia y en defensa de la convivencia pacífica", según ha detallado el Ayuntamiento.

En paralelo, el alcalde ha remitido el día 15 de septiembre una carta a la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba solicitando la convocatoria de una reunión urgente en la que participen también los portavoces de los grupos municipales, con el fin de abordar conjuntamente la situación y articular un plan específico de lucha contra la criminalidad organizada. Entre las medidas propuestas destacan el refuerzo de la investigación frente al narcotráfico, el control de la tenencia ilícita de armas, la lucha contra el blanqueo de capitales y la investigación patrimonial de los clanes de la droga.

El regidor ha valorado "la lealtad institucional, la responsabilidad y la unidad de todos los grupos municipales ante un problema que trasciende la política local", así como "el compromiso de la Guardia Civil y la Policía Local, "cuyo trabajo y coordinación son fundamentales para la seguridad de Puente Genil".

Con esta declaración y con la concentración convocada, Puente Genil quiere enviar un mensaje claro: "Ni miedo, ni silencio, ni impunidad. La unidad de todos es la mejor respuesta contra la delincuencia".

Además, han remarcado que la concentración que convoca el Ayuntamiento sólo es "contra los violentos y los delincuentes que ponen en riesgo la convivencia y mancillan la imagen de nuestra tierra". "En ningún caso se dirige contra otra administración", han aclarado, para agregar que quieren "llamar la atención sobre la necesidad de medios y recursos ajustados a una situación extraordinaria como la que existe a día de hoy en Puente Genil, que requiere la más absoluta colaboración entre todas las administraciones públicas, desde la colaboración y la lealtad para dar pasos firmes contra el mal".