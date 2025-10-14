El puente del Pilar deja 85% de ocupación hotelera en Córdoba capital, diez puntos más que en 2024, con el Vía Crucis

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puente del Pilar ha dejado en Córdoba capital un 85% de ocupación hotelera y establecimientos turísticos, diez puntos más que en la misma fecha del año 2024, destacando que en esta ocasión se ha alargado un día más y la ciudad ha acogido el Vía Crucis Magno, junto a otros eventos. La previsión era alcanzar el 77% de ocupación.

Los datos los ha facilitado este martes el alcalde, José María Bellido, en una atención a medios con el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, al firmar un convenio sobre viviendas de uso turístico con el Ayuntamiento.

En este sentido, el regidor ha destacado que "las previsiones ya eran buenas", con el referido 77% de ocupación hotelera, pero "al final han resultado en un 85% en el conjunto del puente, lo cual supone diez puntos más que el mismo puente del año pasado, que fue de un 75%", por lo que se ha mostrado "muy satisfecho".

En palabras de Bellido, "está claro que el puente ha venido bien y la celebración del Vía Crucis Magno es evidente", dado que "ha supuesto un empujón todavía mayor a la ocupación de Córdoba".

Al respecto, el consejero ha destacado que "en Córdoba se ha producido un incremento por encima de la media de otras ciudades, porque si en Andalucía la media estuvo en torno al 83,9%, en Córdoba estamos cerca del 85%", remarcando que "la diferencia está claramente motivada, no solamente porque ha habido buen tiempo, que ha sido en toda la región, sino porque hemos tenido un acontecimiento de especial relevancia, como ha sido la Magna, que se ha convertido en uno de los eventos, no del año, sino del quinquenio", ha elogiado.

Así, ha dado "la enhorabuena no solamente al Ayuntamiento, sino a toda la Agrupación de Hermandades y Cofradías", de manera que "ese trabajo pone de relieve un hecho fundamental en nuestra cultura y oferta turística, como es el arte sacro en todas sus expresiones, no solamente en la Semana Santa", dado que "las ciudades son museos permanentes del arte sacro".

Ante ello, Bernal ha aseverado que "más del 80% de escultura, pintura y expresión cultural en Andalucía es sacro", por lo que ve "muy razonable tener el empeño y compromiso en expresar y enseñar permanentemente esta disciplina, desde el punto de vista artístico, y esta identidad e idiosincrasia de lo que somos desde el punto de vista social y cultural".