Puente:"Andalucía está infinitamente mejor en términos de infraestructuras que cuando gobernaba el PP"

1086540.1.260.149.20260512184921 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID/SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este martes en respuesta a la preguntada formulada sobre la ejecución de las grandes obras públicas en Andalucía por el senador del Grupo Popular, Francisco Martín Bernabé, que "Andalucía está infinitamente mejor en términos de infraestructuras que cuando ustedes estaban en el Gobierno".

En la sesión de control en el pleno del Senado recogida por Europa Press, el ministro ha afirmado que "este Gobierno es el que más ha invertido en Andalucía y este ministro el que más ha invertido en los dos últimos años de los 13 últimos, incluidos los cinco de gobierno del señor Mariano Rajoy".

De este modo, Puente ha expresado su satisfacción general con las inversiones realizadas en Andalucía, señalando que "Andalucía es la segunda autonomía en inversiones por parte del Ministerio de Transportes". Asimismo, ha destacado que "no hay una sola provincia en la que el Ministerio no esté desarrollando obras importantes de conectividad y de mejora de las infraestructuras de Andalucía".

Respecto al Puente del Centenario, el ministro ha reconocido que "obviamente no puedo estar satisfecho con la situación de esta obra", pero ha matizado que "no soy el encargado de hacer la obra, no soy el que la diseñó y, por supuesto, mi responsabilidad en esto es bastante limitada".

Asimismo, la intervención del ministro ha puesto de manifiesto la tensión entre el Gobierno y la oposición respecto a la ejecución de proyectos de infraestructuras en Andalucía, particularmente en relación con el Puente del Centenario, que "ha experimentado retrasos significativos y sobrecostes", según los datos aportados por el senador Bernabé.

Por otra parte, el titular de Transportes ha rechazado la insinuación de que el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) pudiera estar relacionado con desvíos de fondos destinados a seguridad. Puente ha calificado esta afirmación como "una profunda irresponsabilidad y una cuñadez absoluta decir que el accidente de Adamuz se ha producido porque se desviasen fondos destinados a la seguridad de la obra".

Por último, Puente ha criticado duramente al senador Bernabé por realizar estas acusaciones, considerando que "es una irresponsabilidad impropia de alguien que preside una comisión que se va a encargar nada menos de verificar el estado del ferrocarril en nuestro país". Así, el ministro ha sugerido irónicamente que "si va usted con esos planteamientos, le recomiendo más programas tipo Horizonte, donde seguramente esos conocimientos no van a ser cuestionados".