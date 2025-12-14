El Puerto de Motril se adhiere a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la firma de adhesión del Puerto de Motril a la candidatura Granada 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Motril, como infraestructura estratégica de la provincia y puerta marítima natural de Granada, ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

Tal y como ha indicado el Consistorio local en una nota, el acto ha sido rubricado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, reafirmando el compromiso conjunto por proyectar al mundo "la singularidad cultural, geográfica y humana de Granada".

Durante la firma, ambas instituciones han subrayado el carácter único del Puerto de Motril como "Puerto de la Alhambra", la dársena que conecta directamente la riqueza histórica de Granada con el Mediterráneo y con el continente africano. Su posición estratégica permite que, en apenas media hora, la experiencia granadina transite desde los monumentos nazaríes hasta la costa tropical, o ascienda hacia Sierra Nevada, las montañas más altas de la península ibérica. Esta cercanía entre mar, ciudad y montaña "conforma un territorio excepcional, donde la cultura se vive como viaje, mezcla y diálogo permanente".

El Puerto de Motril ha sido, a lo largo de los siglos, uno de los principales puntos de entrada de civilizaciones, pueblos e influencias culturales que han contribuido a modelar la identidad diversa y abierta de Granada. Hoy sigue desempeñando ese papel como espacio de encuentro entre Europa, África y el resto del Mediterráneo, "facilitando el tránsito de personas, ideas y expresiones culturales que enriquecen y dinamizan la sociedad granadina".

En palabras de su presidente, José García Fuentes, el Puerto de Motril es "un puente entre culturas", y un punto de partida y de llegada "que simboliza la vocación mediterránea y universal de Granada" motivo por el que ha considerado que "sumarnos a Granada 2031 significa reivindicar una cultura abierta al mundo, conectada con su historia y proyectada hacia el futuro".

Por su parte, la alcaldesa Marifrán Carazo ha agradecido esta adhesión, destacando que Granada 2031 es un proyecto compartido, donde cada institución y sector aporta "una pieza esencial" de la identidad de la ciudad. En este sentido, ha subrayado que "la cultura es conexión, es intercambio, y el Puerto de Motril representa mejor que ningún otro espacio esa apertura al Mediterráneo que ha nutrido a Granada durante siglos".

Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Granada suma un "aliado estratégico fundamental" para fortalecer la proyección internacional de la candidatura. El Puerto de Motril se integra así en la red de apoyos institucionales, empresariales y sociales "que respaldan una visión de Granada como referente europeo de creatividad, hospitalidad y diálogo intercultural, en línea con la filosofía de Granada 2031".