El Puerto de Sevilla arranca la temporada de cruceros con la llegada del Azamara Journey

Llegada del Azamara Journey al Puerto de Sevilla, con lo que se inaugura la temporada de cruceros en la capital andaluza. - APS

Comienza la temporada de cruceros en el Puerto de Sevilla con la llegada de un clásico, el Azamara Journey, de 180 metros de eslora y casi 26 de manga. Por cuarto año consecutivo, la compañía Azamara Cruises da el pistoletazo de salida al periodo crucerístico en la ciudad.

El primer crucero del año ha pasado el puente de las Delicias este jueves proveniente de Gibraltar, y tiene prevista una escala de dos noches, hasta la madrugada del 28 de febrero, Día de Andalucía, cuando zarpará rumbo a Lisboa. A bordo viajan 670 cruceristas procedentes, principalmente, de Estados Unidos y Canadá, y 400 tripulantes, detalla la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) en una nota de prensa.

Con esta llegada, la naviera Azamara acumula en la última década en torno a 40 escalas de cruceros sumando los barcos que la compañía dispone dentro de su categoría premium --el citado Journey, el Quest, el Pursuit y el Onward--. Para este año, está previsto que la compañía escale doce veces.

Esta es la primera escala que recibe el Puerto de Sevilla (Sevilla Cruise Port) gestionada directamente por Global Ports Holding (GPH) and Ocean Platform Marinas (OPM) Sevilla, alianza empresarial que gestionará los cruceros y megayates durante los próximos 25 años.

"Desde el primer atraque de 2026, Sevilla contará con la gestión de los líderes del sector que han confiado en el potencial del puerto para posicionar la ciudad como un destino de cruceros y megayates, promoviendo un modelo de turismo sostenible y de alto valor", ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, durante una visita al crucero, en la que también han participado la delegada municipal de Turismo, Angie Moreno, y representantes de Global Ports Holding and Ocean Platform Marinas Sevilla.

Durante la visita al buque, la edil ha destacado que la llegada del Azamara Journey marca el inicio de una temporada "que consolida a Sevilla como un destino de cruceros singular, exclusivo y cada vez más demandado por el mercado internacional, especialmente el norteamericano, que es prioritario para nuestra ciudad".

Angie Moreno ha señalado que la travesía por el Guadalquivir y el atraque en pleno corazón urbano convierten la llegada a Sevilla en "una experiencia diferencial dentro" del circuito internacional de cruceros. "No somos un puerto más; somos una ciudad histórica que recibe al visitante con patrimonio, cultura viva y gastronomía de excelencia desde el primer minuto", ha añadido.

GLOBAL PORTS HOLDING

Por su parte, Francesc Grau, director regional de GPH para el Mediterráneo Occidental, ha afirmado que en Sevilla Cruise Port el objetivo es elevar uno de los destinos más icónicos de Europa mediante los estándares operativos de Global Ports Holding.

"En alianza con Ocean Platform Marinas, ofrecemos a cruceros y megayates una propuesta de servicio personalizada, exclusiva y de máxima calidad, diseñada para superar las expectativas de cada cliente. Más que gestionar un puerto, creamos experiencias excepcionales que conectan la excelencia operativa con el encanto incomparable de Sevilla, aportando valor a la ciudad y a cruceristas".

"La adjudicación y puesta en marcha de este proyecto nos permite impulsar un modelo diferencial para Sevilla, con un foco claro en el mercado de grandes esloras. Existe una demanda creciente de puertos que combinen excelencia operativa, servicios especializados y una experiencia única de integración entre el puerto y el destino. Sevilla reúne todas esas condiciones.", ha explicado Ignacio del Río, socio y responsable de Activos de Ocean Capital Partners.

En su modelo de negocio para Sevilla, Global Ports Holding and Ocean Platform Marinas Sevilla mejorará la experiencia en puerto, tanto del pasaje como de la naviera, optimizará la operativa y ofrecerá un servicio personalizado a cada buque. También, incluirá la modernización de las infraestructuras, con la actualización de la actual terminal y la construcción de una nueva terminal de cruceros en el Distrito Urbano Portuario, una vez se traslade la actividad crucerística a este ámbito. Para todo ello, Global Ports Holding and OPM Sevilla invertirán más de 5 millones de euros.

MÁS CRUCEROS DURANTE TODO EL AÑO

La temporada cruceros ha comenzado este 26 de febrero con la llegada del Azamara Journey, y finalizará el 29 de diciembre, con la escala del Vidanta World's Elegant, que atracará por primera vez en Sevilla en el mes de abril.

"La llegada de cruceros en febrero y diciembre apunta a una evolución del calendario de escalas con mayor continuidad a lo largo del año, más allá de los meses tradicionales de primavera y otoño. Esta tendencia se refuerza con la previsión de cinco escalas para el mes de noviembre", ha destacado Carmona.

En total, para 2026 se esperan unas 90 escalas, incluyendo la Belle de Cadix con puerto base en Sevilla. Además, como novedad, cuatro cruceros harán su primera escala en Sevilla.

El Vidanta World's Elegant llegará el 27 de abril y repetirá en diciembre. Por su parte, el crucero de expedición Douglas Mawson, un nuevo buque de Aurora Expeditions, atracará en el muelle de las Delicias el 3 de mayo. La naviera Emerald Cruises reforzará sus escalas en Sevilla con los dos yates de lujo: Emerald Sakara, que atracará en un par de ocasiones en la ciudad, el 5 y el 10 de octubre; y el Emerald Azzurra, con llegada prevista para el 4 de noviembre.

Por otro lado, la apuesta de Scenic por el destino Sevilla se refuerza este año al coincidir por primera vez las escalas de dos de sus buques insignia el 9 de mayo: el Scenic Eclipse I y II.

"El turismo de cruceros es un sector del negocio portuario al alza que demanda experiencias únicas, como la singularidad de llegar a Sevilla a través de la travesía por el Guadalquivir", ha apuntado el presidente. "En 2025 superó los 23.800 cruceristas, una de las mejores cifras de los últimos diez años", ha subrayado.