Quirónsalud destaca la enfermería como pieza estratégica en la calidad percibida, la seguridad clínica y la humanización

De izquierda a derecha: Amelia Gallego, Alejandro Rodríguez, Dolores Leal, Mayte Castelló, Aurora Delgado, Gema Rufo y Marta Galán. - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Quirónsalud ha destacado con motivo de la celebración el 12 de mayo del Día Internacional de la Enfermería que las enfermeras y enfermeros se han convertido en una pieza estratégica dentro del proceso asistencial, no solo por su capacidad técnica y científica, sino por su influencia directa en la calidad percibida por el paciente, la seguridad clínica y la humanización de los cuidados.

Según ha informado Quirónsalud en una nota, "ponemos el foco en este colectivo que va tomando cada vez un papel más importante en el entorno asistencial actual". Así, en el marco de este día, las direcciones de enfermería de los hospitales Quirónsalud de Andalucía-Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil, en Sevilla; Quirónsalud Málaga, Marbella, Campo de Gibraltar, Huelva y Córdoba, "nos ofrecen su visión sobre la enfermaría de la actualidad y del futuro".

En cuanto al rol, la profesión de enfermería atraviesa un momento "especialmente relevante", impulsado por la transformación del perfil del paciente, más informado, formado y preocupado por su salud, lo que, en palabras de la directora de enfermería del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Amelia Gallego, "es una gran oportunidad para los profesionales".

Asimismo, ha indicado que "esta realidad ha obligado a adaptar el trabajo enfermero hacia un modelo más colaborativo, en el que ya no se trata solo de cuidar, sino también de acompañar, orientar y tomar decisiones junto al paciente, estableciendo una relación más horizontal basada en la confianza y la comunicación bidireccional".

En este sentido, ha destacado que se han reforzado las competencias en comunicación y educación para la salud, con el objetivo de escuchar, comprender, ayudar a interpretar la información y promover un autocuidado seguro, especialmente en procesos crónicos, y ha subrayado el creciente protagonismo en la gestión integral del cuidado, así como la participación en la toma de decisiones dentro del equipo multidisciplinar.

Por su parte, el director de enfermería del Hospital Quirónsalud Marbella, Alejandro Rodríguez, ha señalado que "estamos al lado del paciente de forma constante, garantizando la calidad, la seguridad y la continuidad de los cuidados". Además, "como un elemento decisivo para transformar la experiencia del paciente". Por tanto, "estamos presentes en cada proceso asistencial, como pieza clave para alcanzar resultados de calidad, garantizando una atención segura y sin incidencias", puntualizando que "formamos parte de la elaboración y puesta en marcha de los circuitos asistenciales, que garantizan la seguridad del paciente de principio a fin".

En cuanto a cómo influye la labor de enfermería en la recuperación del paciente, la directora de enfermería del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Dolores Leal, ha señalado el papel fundamental que juega la enfermería en los nuevos modelos asistenciales a través de la continuidad de los cuidados, ya que, "no sólo acompaña al paciente en su recuperación, sino que la acelera, la hace más segura, más eficaz y humana". Además, "con la cercanía diaria, la enfermería detecta posibles complicaciones que ayudan a reducir las estancias y los reingresos de los pacientes".

Por último, gracias a la educación sanitaria, la directora ha subrayado que "se enseña al paciente y a sus familias el manejo de medicación, dietas saludables y cuidados en casa", que, a su juicio, "reducen la ansiedad y el estrés cuando el paciente recibe el alta".

De este modo, "los avances en tecnología sanitaria están revolucionando profundamente la práctica enfermera, permitiendo ofrecer unos cuidados cada vez más seguros, personalizados y eficientes". Así, "la innovación tecnológica se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la calidad asistencial y mejorar la experiencia del paciente, que nos permite cuidar mejor, anticiparnos a los riesgos y dedicar más tiempo de calidad al paciente", ha explicado la directora de Enfermería del Hospital Quirónsalud Málaga, Mayte Castelló.

No obstante, la digitalización de la historia clínica, la monitorización avanzada de pacientes, los sistemas de administración segura de medicación o soluciones de movilidad clínica y herramientas digitales "permiten a nuestra enfermería acceder de forma inmediata a la información clínica, registrar cuidados a pie de cama y mejorar la coordinación entre profesionales, reduciendo tiempos y aumentando la seguridad del paciente".

En cuanto a la seguridad del paciente, la supervisora de enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Huelva, Aurora Delgado, ha considerado que "la enfermería desempeña un papel fundamental en este concepto, no solo por su presencia continua junto a la persona atendida, sino también en la detección precoz de riesgos que nos permite anticiparnos y prevenir eventos adversos". Por tanto, "tenemos un papel clave en la estandarización de buenas prácticas, aplicando protocolos y promoviendo cuidados homogéneos y seguros, fomentando una cultura donde la comunicación dentro del equipo, el aprendizaje de los incidentes y el trabajo coordinado entre profesionales son esenciales", ha expuesto.

Asimismo, la supervisora ha insistido en que "la enfermería forma, acompaña y ofrece educación sanitaria al paciente, herramienta fundamental para reforzar la seguridad en el entorno hospitalario". De esta forma, "la clave es la formación continua" que en palabras de la directora de enfermería del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, Gema Rufo, "es fundamental para mantener altos estándares de calidad asistencial, ya que permite actualizar conocimientos, mejorar la seguridad del paciente y garantizar una atención basada en la evidencia".

En este contexto, el compromiso del Grupo Quirónsalud con el desarrollo profesional "refuerza una cultura de excelencia, donde la actualización constante forma parte del día a día". Por otra parte, "la especialización enfermera aporta un valor diferencial al permitir cuidados más avanzados y adaptados a la complejidad actual", ha señalado Rufo. "Apostar por perfiles especializados no solo mejora los resultados clínicos, sino que también impulsa la innovación, la atracción de talento y la competitividad de los servicios, algo especialmente relevante en entornos como el Campo de Gibraltar".

En cuanto al futuro de la enfermería, la directora de enfermería del Hospital Quirónsalud Córdoba, Marta Galán, ha afirmado que el perfil de enfermera o enfermero que necesitarán los hospitales en el futuro será "versátil y centrado en la persona". Así, nuestros pacientes cada vez participan más en su proceso, lo que nos está haciendo evolucionar hacia un rol integral". Igualmente, "será clave la capacidad para tomar decisiones basadas en la evidencia y la adaptación a entornos asistenciales cada vez más especializados y cambiantes".

Por tanto, se trata de enfermeros capaces de impulsar mejoras, innovar y participar activamente en la transformación del sistema sanitario, con competencias digitales avanzadas, pero que sigan teniendo presente que "la digitalización nunca sustituirá el cuidado enfermero, sino que lo apoya, por lo que necesitamos personal de enfermería alineado con esta nueva realidad, siempre manteniendo como pilares la humanización de los cuidados, la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de generar confianza", ha concluido Galán.

QUIRÓNSALUD EN ANDALUCÍA

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.