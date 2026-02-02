Rachas superiores a los 120 kilómetros por hora impiden la apertura de la estación de Sierra Nevada

Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada - EUROPA PRESS/CETURSA - Archivo

GRANADA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento, con rachas superiores a los 120 kilómetros por hora, impiden este lunes la apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada, que ha activado el proceso para la devolución del precio del forfait.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja el aviso por fuertes vientos en toda la Cuenca del Genil hasta las 12,00 horas, cuando se esperan rachas que podrían alcanzar los cien kilómetros por hora.

La Policía Local de Granada ha pedido extremar la precaución y la Alhambra ha amanecido con el acceso peatonal restringido a la Cuesta de Rey Chico; los paseos peatonales de la Alameda, el Bosque de Gomérez, el Jardín de los Adarves y Jardines Altos del Generalife.