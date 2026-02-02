Cortado el puerto de la Mora (A-92) por acumulación de nieve y activados desvíos alternativos

Cortado el puerto de la Mora, en Granada, por nieve. - DGT

GRANADA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico ha cortado la A-92, a la altura del puerto de la Mora, en la provincia de Granada, por acumulación de nieve y ha activado desvíos alternativos, según han detallado fuentes a Europa Press fuentes de este cuerpo

El corte se sitúa en el entorno del kilómetro 241 y 282; y se han habilitado desvíos alternativos por la A-308 y la A-44, por el entorno de Iznalloz.

Máquinas quitanieves se dirigen a la zona para limpiar la calzada y desde la Dirección General de Tráfico se solicita a los conductores que dejen libre el carril izquierdo para los trabajos de limpieza.