Rafi Crespín encabezará la lista 'Senado de Progreso' por Córdoba acordada por PSOE y Frente Amplio

Archivo - La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, encabezará la lista 'Senado de Progreso' por Córdoba. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y candidata de su partido al Senado por Córdoba para el 29N, Rafi Crespín, encabezará la lista 'Senado de Progreso' de la coalición electoral conformada por el PSOE y diferentes fuerzas progresistas aglutinadas en Frente Amplio, para concurrir de manera conjunta a la Cámara Alta por Córdoba, al igual en en decenas de provincias de España, "con el objetivo de concentrar el voto en el Senado y obtener la mayoría en estos comicios".

Según ha informado el PSOE en una nota, "este movimiento responde a la propuesta impulsada por la plataforma ciudadana Senadoras y Senadores por la Democracia, para unificar listas progresistas frente a otras formaciones de la derecha, entre ellas PP y Vox, y garantizar que la suma de los votos de izquierda le den la mayoría representativa en la Cámara Alta".

Esta lista en la provincia de Córdoba estará encabezada por la socialista Rafi Crespín, seguida en el número dos por el coordinador de Movimiento Sumar en la Región de Murcia y secretario de Organización a nivel estatal de Sumar, Óscar Urralburu Arza, mientras que en el número tres se situará la hasta ahora subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, la socialista Ana López Losilla.

Los suplentes de Rafi Crespín son el secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE de Córdoba, Pepe González Arenas, y la concejala de Cultura, Educación, Turismo y Promoción del Territorio en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba), Ana Cruz Roldán.

Los suplentes de Ana López, por su parte son el alcalde de Zuheros, Juan Manuel Poyato, que renunció previamente a ir como número dos del PSOE al Senado por Córdoba para poder conformar esta nueva candidatura cremallera de coalición, y por la secretaria general del PSOE de Nueva Carteya (Córdoba) y portavoz socialista en el Ayuntamiento del municipio, Manuela Jiménez Villar.

Rafi Crespín Rubio (La Carlota, 1976), es maestra de Educación Especial por la Universidad de Córdoba (UCO). Casada, con dos hijos, es secretaria general del PSOE de Córdoba desde 2021 y fue alcaldesa de La Carlota (2007-2015), diputada provincial en la Diputación de Córdoba, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba (2015-2017) y diputada en el Congreso de los Diputados en las legislaturas XIII, XIV y XV, donde ha ostentado cargos como el de secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista y vicepresidenta primera de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ana María López Losilla (Belmez, 1966), casada, con dos hijos, es licenciada en Ciencias Biológicas por la UCO, Máster en Medio Ambiente y experta en Gestión de Espacios Protegidos por la UCO. Subdelegada del Gobierno de España en Córdoba desde 2024, ha trabajado desde 1990 para distintas empresas, fundaciones y para la Junta de Andalucía en gestión ambiental.

Desde 1998 es funcionaria de carrera de la Diputación de Córdoba y desde 2010 hasta 2023 fue jefa del Departamento de Medio Ambiente de la institución provincial, así como autora de distintos artículos científicos sobre distintas materias en gestión medioambiental. Ha sido concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, miembro de la Organización Sectorial de Medio Ambiente del PSOE y de la ejecutiva de la Agrupación del PSOE de Poniente Sur de Córdoba.