Raphael llega este sábado con 'Raphaelísimo' al Palacio de Deportes de Granada

Archivo - El cantante Raphael durante un concierto en el Teatro de la Zarzuela, el pasado 26 de junio de 2025 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GRANADA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Raphael llega este sábado a las 21,30 horas al Palacio de Deportes de Granada en el marco de su nuevo espectáculo, 'Raphaelísimo', una gira con la que tiene recorre España hasta el 20 de diciembre.

Este nuevo tour supone el reencuentro con su público "tras un breve paréntesis y nace del deseo de compartir, una vez más, la emoción de la música en directo con su público", han indicado desde la productora Wild Punk en una nota de prensa este jueves.

Acompañado por su banda, el cantante nacido en Linares (Jaén), de 82 años, interpretará los grandes himnos de su carrera junto a las canciones de 'Ayer... aún', su último álbum, un homenaje a la canción francesa publicado en noviembre de 2024.

La gira recorre algunos de los recintos más emblemáticos del país. Una de sus fechas más esperadas es precisamente esta de Granada este 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la ciudad de la Alhambra.