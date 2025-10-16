Reabierta la A-44 tras la colisión por alcance en La Guardia de Jaén de un autobús sin pasajeros y un camión

Estado en el que ha quedado el autobús - BOMBEROS DE JAÉN

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de la autovía A-44, a su paso por La Guardia de Jaén (Jaén), ha quedado restablecido después de que a primera hora de la mañana quedara cortado el tráfico en sentido Granada debido a una colisión por alcance entre un autobús sin pasajeros y un camión. El balance del siniestro ha sido de dos heridos de carácter leve.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, la circulación está normalizada y se ha suprimido el desvío alternativo habilitado en la antigua N-323, entre el kilómetro 40 y 50.

El accidente ha tenido lugar poco antes de las 7,30 horas, en el kilómetro 47 de la A-44 cuando el autobús ha chocado por detrás con el camión. Los dos heridos leves son los conductores de ambos vehículos. En la zona se han llegado a registrar hasta cinco kilómetros de retenciones en dirección Motril (Granada).

Bomberos de Jaén se han desplazado hasta el lugar del accidente para rescatar al conductor del autobús, que a pesar del estado en el que ha quedado el vehículo, no presentaba heridas de gravedad.