Reabierta carretera que da acceso a El Tranco (Jaén) y vía MA-8301 en Estepona (Málaga), afectadas por caída de árboles

Labores de recogida de troncos por parte de efectivos del Plan Infoca. - EMA INFOCA (X)

JAÉN 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha anunciado en el mediodía del sábado, 14 de febrero, que han despejado la carretera que da acceso al poblado de El Tranco (Jaén), así como la vía MA-8301 que une Estepona (Málaga) con el puerto de Peñas Blancas.

Tal y como el servicio adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, ambas vías se encontraban afectadas por la caída de varios árboles.

En esta línea, han precisado que la carretera que han despejado en el municipio jiennense afectaba a "un núcleo de turismo activo", al tiempo que han rogado a quien lo necesite que haga uso del Servicio 112 Emergencias Andalucía.

En contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha concretado a través de su página web avisos amarillos por fuertes vientos de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora en las comarcas malagueñas de Axarquía y Ronda, así como en las zonas jiennenses de Cazorla y Segura.