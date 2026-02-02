Reabierto el puerto de la Mora (Granada) en la A-92 tras cinco horas cerrado por acumulación de nieve

Tramo en el que se ha cortado el puerto de la Mora, en Granada, por nieve. - DGT

GRANADA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la A-92 a su paso por el puerto de la Mora, en la provincia de Granada, ha quedado esta tarde reabierto a la circulación después de que haya pasado unas cinco horas cortado por la acumulación de nieve.

La zona es transitable con precaución, según indican desde la Dirección General de Tráfico, después de que sobre las once de la mañana se cortara el tramo entre el kilómetro 241 y 282.

La Guardia Civil de Tráfico habilitó desvíos alternativos por la A-308 y la A-44, por el entorno de Iznalloz.

Máquinas quitanieves se dirigieron a la zona para limpiar la calzada y desde la Dirección General de Tráfico se solicitó a los conductores que dejaran libre el carril izquierdo para los trabajos de limpieza.