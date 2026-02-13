Reabre San Juan de los Reyes tras los trabajos por el derrumbe en el convento de Santa Inés

Corte de tráfico en San Juan de los Reyes el pasado miércoles - PERFIL DE LA POLICÍA LOCAL EN LA RED SOCIAL X

GRANADA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha reabierto al tráfico rodado y al paso de peatones este viernes en la tarde la calle San Juan de los Reyes, en el barrio del Albaicín de Granada, después de que se el pasado miércoles se produjera un derrumbe en una cornisa histórica del convento de Santa Inés y se cortara la vía a fin de facilitar el trabajo de los bomberos desplazados al lugar.

No se produjeron daños personales. Fuentes de la Policía Local de Granada han indicado a Europa Press que la apertura de la calle se ha producido este viernes, cuando el cuerpo de seguridad municipal ha dado cuenta en paralelo a través de sus redes sociales de varias actuaciones en distintos puntos de la capital relacionadas principalmente con caídas de árboles.

Así, la calle Fontiveros quedaba cortada al tráfico por la caída de un árbol en la calzada, sin que se registraran daños personales ni materiales. Se daba aviso tras el corte de la circulación a los servicios de parques y jardines para restablecer el tráfico lo antes posible.

También en la calle Maestro Montero quedaba cortada al tráfico por la caída de un árbol en la calzada sin daños personales. "Eviten en la medida de lo posible el tránsito por espacios con elementos susceptibles de ser afectados por el viento", advertía la Policía Local de Granada.

Otra de las incidencias de las que ha dado cuenta la Policía Local por la llegada de la borrasca 'Oriana' es un corte parcial de tráfico en Camino Viejo del Fargue, también por caída de árbol. Agentes han regulado un paso alternativo hasta la llegada de los bomberos que ya han despejado la calzada.

La llamada a extremar las precauciones se ha hecho en este contexto de nuevo una máxima. Así, la Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada, en un mensaje divulgado en sus redes sociales, consultado por Europa Press, ha indicado que 'Oriana' se ha dejado notar "de forma notable en la provincia con muchas incidencias, especialmente por las fuertes rachas de viento, y también en aumento del caudal" de ríos como el Genil.