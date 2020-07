Realizadas 76 inspecciones en establecimientos de Granada para garantizar la seguridad de las mascarillas

GRANADA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una campaña informativa y de inspección para garantizar la homologación y seguridad de las mascarillas comercializadas en la ciudad con la que ya se han llevado a cabo 76 inspecciones a establecimientos y comercios.

Así lo ha dado a conocer la concejal de Consumo, Eva Martín, quien ha explicado que el área de inspección de Consumo, desde que se decretó el estado de alarma y en la primera fase de confinamiento, realizó sus labores de forma no presencial, periodo en el que procesó un total de 25 notificaciones de redes de alerta de mascarillas que, en la mayoría de los casos, "no superaban los test técnicos de filtrado o no superaban los requisitos técnicos de las normas que regulan cada tipo de mascarillas".

El personal municipal notificó electrónicamente estos avisos para localizar y solicitar a las empresas la retirada de 6.548 unidades.

A su vez, la inspección de Consumo realiza desde que Granada entró en Fase 3 una campaña de información e inspección, en la que se han visitado un total de 76 establecimientos, a los que se les ha solicitado la retirada de 230 unidades, que ya han sido "subsanadas".

En este caso, según ha advertido, "las principales anomalías detectadas son en materia de etiquetado", por lo que ha recomendado que, "al comprarlas, se mire que en el etiquetado esté el nombre, marca y se identifique el fabricante o proveedor".

En total, se han visitado 18 grandes superficies comerciales; 24 bazares, ocho ferreterías, 17 tiendas de regalos y complementos, dos a establecimientos relacionados con confección y arreglos, cuatro droguerías y dos quioscos y un herbolario.