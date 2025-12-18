Rechazada la moción del PSOE para regular el transporte de cubas de purines por el interior de Campillo del Río (Jaén)

Andrés López - PSOE

JAÉN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén) ha rechazado la moción presentada por el PSOE con el propósito de regular el paso de cubas de transporte de purines por el interior de Campillo del Río (Jaén).

El Grupo Municipal Socialista de Torreblascopedro ha defendido en el pleno celebrado este jueves la moción con el objetivo de "evitar los malos olores y las molestias" que sufre la ciudadanía. La propuesta buscaba que estos vehículos utilicen rutas alternativas fuera del casco urbano, tal y como ya ocurre en otros municipios, priorizando la convivencia, la salud pública y el bienestar vecinal.

El equipo de gobierno (UA) ha votado en bloque en contra de la moción. El secretario general del PSOE de Torreblascopedro, Andrés López, ha lamentado el voto en contra y ha señalado que "cuando se gobierna, hay que escuchar y buscar soluciones, no mirar hacia otro lado. Esta moción no iba contra nadie, iba a favor del pueblo y de la convivencia".

Desde el PSOE local han incidido en que seguirán ejerciendo "una oposición útil, proponiendo medidas concretas y defendiendo en el pleno los intereses de Torreblascopedro y Campillo del Río".