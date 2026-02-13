Reclaman a la Diputación de Granada una "ayuda especial" para reparar los daños del temporal en barrios con casas cueva

Encuentro del PSOE de Granada en el norte de la provincia sobre daños causados por el tren de borrascas - PSOE

GRANADA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y portavoces socialistas de los municipios de las comarcas de Baza y de Huéscar, en el norte de la provincia de Granada, han reclamado a la Diputación una "ayuda especial" para reparar los daños del tren de borrascas en barrios con viviendas cueva, que se han visto muy afectados.

Tras evaluar en un encuentro las consecuencias del temporal en ambos territorios, han puesto de manifiesto la preocupación por la cantidad de incidencias registradas por filtraciones de agua de lluvia en viviendas-cueva situadas bajo viales públicos.

"Se trata de una realidad exclusiva de la zona norte, así como de la comarca de Guadix, que muchas veces aparece invisibilizada, pero que es recurrente en cada episodio de lluvias", han subrayado, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Los representantes locales, que también han repasado los daños causados por el desbordamiento de ríos en explotaciones agrícolas o el corte y destrozo de carreteras y caminos rurales, han aludido a las "múltiples" filtraciones en viviendas cueva, que se sitúan bajo calles públicas de los municipios y que están afectando a estas casas.

"Está provocando incluso situaciones en las que los propietarios están preocupados por su propia seguridad, ya que, dependiendo de la intensidad de las filtraciones, éstas podrían dar pie a hundimientos", han señalado.

Por todo ello, representantes del PSOE en estas comarcas han mostrado su "preocupación" y han pedido ayuda a todas las administraciones, especialmente a la Diputación de Granada como administración más cercana a los ayuntamientos y encargada de asistir técnica y económicamente ante situaciones de este tipo.

El grupo socialista en la institución provincial ha atendido esta demanda y pedirá a la institución provincial "un plan de inversiones específico y que recupere su compromiso con las viviendas cuevas, al igual que existía en los anteriores mandatos, cuando desde el PSOE se impulsaron programas específicos de apoyo a las localidades con viviendas cueva".

El diputado provincial Juan Francisco Torregrosa ha considerado que, aprovechando que ahora se van a movilizar recursos para ayudar a los ayuntamientos a poner en marcha y a restaurar sus servicios públicos, "es la oportunidad perfecta para poner en marcha un plan extraordinario de inversiones en barrios de viviendas cuevas, en especial aquellos que tengan viviendas bajo viales públicos".

"Es una forma de evitar en el futuro que se sigan produciendo filtraciones que provoquen esos daños en estos hogares, que evidentemente están habitados y cuyos propietarios están preocupados, al igual que los alcaldes y alcaldesas de los municipios que requieren de esta asistencia", ha dicho Torregrosa.