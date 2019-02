Reclaman un estudio técnico y arquitectónico tras el derrumbe en Jaén del techo de entrada al Neurotraumatológico

Publicado 11/02/2019 10:39:39 CET

JAÉN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública en Jaén ha reclamado un estudio técnico y arquitectónico tras el derrumbe a última hora del pasado viernes de parte del techo de la entrada principal al Hospital Neurotraumatológico.

En un comunicado, la plataforma subraya que parece "casi milagroso" que no se hayan producido daños personales", pero insiste en "el estado de franco abandono y manifiesto deterioro en el que se encuentra el edificio" así como sus instalaciones.

Añaden que lo ocurrido este viernes es fruto de "cero en inversiones de mantenimiento preventivo en más de 40 años" y se preguntan que "¿cuántas desgracias tienen que ocurrir más para que se tomen medidas?" en un hospital que "se cae a pedazos".

Advierten que el hospital está "muy deteriorado" por lo que "habría que hacerle un estudio técnico y arquitectónico para priorizar sobre el abordaje de las deficiencias más necesarias y perentorias". Apuntan a que "las dos vigas que soportan el hall de entrada al hospital presentan serias grietas que podría suponer un riesgo de desprendimiento o de mayores consecuencias".

El suceso ocurrido sobre las 20,30 horas del viernes, 8 de febrero, también ha llevado a IU a indicar en una nota que lo ocurrido es "fruto de la desidia y de la falta de interés de la Delegación Provincial de Sanidad con las instalaciones y las infraestructuras sanitarias de la provincia".

Ha recordado que como formación, junto con distintas plataformas, colectivos y sindicatos, llevan "años denunciando esta dejadez por parte del Gobierno Andaluz, dejadez que se traduce en la utilización por parte de los jiennenses de unas instalaciones antiguas y obsoletas en donde el mantenimiento brilla por su ausencia".

En esta línea, han exigido al nuevo Gobierno Andaluz, "en primer lugar, un poco más de interés por nuestra provincia y exigimos también una mayor inversión en las infraestructuras sanitarias para garantizar unos servicios públicos de salud dignos y sin riesgos de derrumbes ni abandonos".

Desde IU se destaca que lo ocurrido no ha conllevado daños personales, pero han advertido de que "si la situación de nuestros hospitales y centros sanitarios sigue en el estado de abandono en el que llevan años, es muy posible que cualquier día el titular no sea el de un derrumbe, si no el de una muerte, a consecuencia de la falta de inversiones y del poco interés que los gobiernos de la Junta muestran por una sanidad digna, pública y de calidad".