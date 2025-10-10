Reclaman "garantías" para el granadino y el cordobés detenidos en Guinea Ecuatorial

GRANADA/CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Antiguos compañeros de David Rodríguez, uno de los dos ciudadanos españoles en prisión provisional en Guinea Ecuatorial, han reclamado este viernes a las puertas de las instalaciones de la televisión municipal de Granada, donde este granadino fue jefe técnico, "garantías" tanto para él como para su compañero Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), después de que fueran detenidos por un supuesto caso de corrupción del que se han desvinculado.

Sobre el caso el Parlamento Europeo ha reclamado este pasado jueves a las autoridades de Guinea Ecuatorial "medidas inmediatas e incondicionales", incluyendo el levantamiento de la prisión preventiva para ambos tras recalcar que la justicia en el país está "subordinada" al régimen de Teodoro Obiang.

"La defensa de los derechos humanos no entiende de fronteras. La presunción de inocencia, el acceso a la defensa y la protección frente a tratos inhumanos son principios irrenunciables", han indicado los antiguos compañeros de Rodríguez a las puertas de la televisión municipal TG7 en Granada en un manifiesto leído durante la concentración que han convocado al mediodía de este viernes.

También han hecho hincapié en "la detención arbitraria de ambos ciudadanos" y exigido "medidas inmediatas e incondicionales para garantizar su bienestar, el levantamiento de la prisión preventiva, su derecho a un juicio justo, asesoramiento jurídico y atención médica". Uno de ellos, el natural de Peñarroya-Pueblonuevo, está en huelga de hambre por esta causa.

Han sido "trasladados a la prisión de Playa Negra, conocida por las graves vulneraciones de derechos humanos que allí se cometen. Desde mayo sus familias no han recibido comunicación oficial sobre su estado ni paradero, y desde el 30 de mayo se prohibieron las visitas".

"Esta situación de incomunicación, unida al régimen de prisión preventiva y a las denuncias sobre condiciones inhumanas y torturas en el centro penitenciario, nos obliga a alzar la voz", han indicado los profesionales de TG7, que han exigido un "respeto íntegro de los derechos fundamentales de David y Javier" y han solicitado a las instituciones españolas y europeas que "intensifiquen todas las gestiones diplomáticas".

En su resolución de este jueves, la Eurocámara condena las "condiciones inaceptables de detención" y los "malos tratos" infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial, reiterando que las autoridades deben garantizar el bienestar de ambos detenidos españoles y respetar su derecho a un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico.

Los eurodiputados lamentan la "subordinación del poder judicial de Guinea Ecuatorial al régimen" y apuntan a la falta de rendición de cuentas judicial, además de a las torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas en el país africano.

Aprovechan igualmente para denunciar la "persecución continuada de la oposición política" y las graves restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen de Obiang, en el poder desde 1979.

"Las detenciones y reclusiones arbitrarias dañan la reputación del país, disuaden la inversión y la cooperación internacionales, y pueden tener efectos negativos en sus relaciones con la Unión", reza la resolución que pide a la Alta Representante, Kaja Kallas, que junto a las autoridades españolas tome cartas en el asunto y "redoble los esfuerzos diplomáticos" para desencallar la situación de ambos ciudadanos españoles.

Por su parte, el Gobierno de Malabo ha negado antes del debate parlamentario que Marañón y Rodríguez estén sufriendo maltrato en las cárceles ecuatoguineanas y ha encuadrado su detención en una investigación por una supuesta trama de corrupción en el despliegue de la televisión digital terrestre en el país.

HUELGA DE HAMBRE

En concreto, los dos ciudadanos andaluces fueron detenidos en Malabo a mediados de enero de 2025, en relación con un proyecto fallido de televisión digital terrestre, y el 7 de abril fueron trasladados a la prisión de Playa Negra, "conocida por sus condiciones infrahumanas y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos". Ha habido "retrasos u obstaculizaciones" en las solicitudes consulares españolas y se ha citado al embajador.

En la resolución europea se expone que "la detención de estos ciudadanos de la Unión ha tensado las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial y suscita preocupación en torno a la protección de ciudadanos de la Unión en el extranjero", a lo que añade que, "en represalia, se ordenó el aislamiento total de ambos hombres y se les prohibió el contacto con sus abogados y familiares, tras la interceptación ilegal de sus conversaciones privadas con diplomáticos españoles".

Ante ello, advierten de que, "al parecer, su salud se está deteriorando gravemente, especialmente la de Javier Marañón Montero, que ha recurrido a la huelga de hambre", de ahí que pidan a las autoridades que "adopten medidas inmediatas e incondicionales, como el levantamiento de la prisión preventiva, para garantizar el bienestar de Javier y David y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico", así como que "las autoridades de Guinea Ecuatorial garanticen que Javier reciba tratamiento médico urgente y permitan su evacuación médica urgente".