Una recreación virtual devolverá a la villa romana de Salar (Granada) su aspecto original

Archivo - Mosaico de la villa romana de Salar. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE SALAR - Archivo

SALAR (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

La villa romana de Salar (Granada) será objeto de una recreación en 3D que permitirá conocer el aspecto original que tenía en su época, en el marco de los trabajos puestos en marcha para conservar, restaurar y adecuar a la visita pública este enclave.

Esta recreación virtual, que se encuentra ya en fase de licitación, es una de las partes del proyecto de ejecución y adecuación al uso turístico de la villa romana, cuyo proyecto global ha recibido una ayuda de 2,9 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Nex Generation EU.

En este caso, el objetivo es crear una recreación virtual 3D histórica de la villa basada en los estudios realizados por el codirector arqueológico del proyecto, Julio Miguel Román Punzón.

Esta recreación servirá de apoyo a la visita física del yacimiento, para lo que se deberá crear una visita virtual que sea una web adaptable tanto a ordenador como a dispositivos móviles. Los visitantes podrán así visualizar durante el recorrido físico cómo era la villa en época romana y sumergirse en sus detalles.

La idea es que los usuarios no tengan que descargarse ninguna aplicación en el móvil sino solo conectarse a la web que se alojará en los servidores del Ayuntamiento.

Así consta en el pliego de condiciones del contrato, consultado por Europa Press, que ha salido a licitación con un presupuesto de 30.000 euros y al que optan una decena de empresas que han presentado sus ofertas.

El proyecto incluye infografías 3D para paneles interpretativos de la villa y un audiovisual histórico, también en tres dimensiones, de unos siete u ocho minutos para la difusión de la villa, que probablemente tuvo su origen en el periodo altoimperial.

Este clave tuvo una fase de monumentalización en el siglo IV y una fase de reocupación en época tardorromana (siglo V d.n.e.) en la que se reparan los mosaicos y se construyen nuevas estructuras sobre la antigua pars rustica. El final de la ocupación de la villa a raíz de un incendio se fecha en la primera mitad del siglo VI d.n.e.

Según consta en la memoria del proyecto, se trata de una villa de peristilo, residencial de carácter señorial, de grandes dimensiones, aún por delimitar en su perímetro total.

En las áreas estudiadas se ha documentado la pars urbana o zona de residencia del dominus, con restos arquitectónicos (mosaicos, pinturas parietales, columnas) y esculturas femeninas que revelan su monumentalidad y su originalidad.

La pars urbana oriental presenta parte del peristilo que serviría de acceso al triclinio y a un conjunto de habitaciones a ambos lados de los pasillos.