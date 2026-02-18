El rector de la UJA reivindica el papel de las Ciencias Sociales y Jurídicas en el contexto de la revolución digital

Acto académico con motivo de la festividad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. - UJA

JAÉN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado este miércoles el acto académico de su festividad, en el que el rector, Nicolás Ruiz, ha reivindicado el papel de las Ciencias Sociales y Jurídicas en el contexto de la revolución digital actual.

Junto a él, han participado el decano y la vicedecana del citado centro, Félix Grande y María Gutiérrez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, y el presidente de la Audiencia Provincial de Jaén, Rafael Morales.

En su intervención, Ruiz se ha referido a esta facultad como "un buen espejo donde se ve lo mucho y bueno" que se hace en la UJA, según ha informado la institución académica.

"Es una facultad con una acreditada trayectoria docente e investigadora, en la que se han formado grandes profesionales que hoy ocupan puestos destacados del mundo jurídico y del tejido empresarial aquí, en nuestra tierra, y en nuestro país", ha afirmado.

En esta línea, ha añadido que "es un centro competitivo y adaptado a las exigencias sociales, con una clara dimensión internacional y un bagaje formativo sólido y multidisciplinar que le permiten afrontar el futuro con optimismo".

Asimismo, el rector ha destacado la formación recibida por el alumnado, que registra una alta inserción profesional, así como la simbiosis del centro con el tejido productivo y los colegios profesionales y el tejido productivo, con los que la universidad está "construyendo puentes sólidos".

Gracias a esta apertura, según ha añadido, hoy se puede "decir que el talento de Jaén cada vez encuentra más y mejores oportunidades" en la provincia, al tiempo que ha valorado que se está "formando a los líderes del mañana, profesionales capaces de transformar, desde dentro", empresas e instituciones "y de reinventar el futuro de Jaén".

"Y, en este sentido, tengo que felicitaros por la actualización de algunos de vuestros Grados. No os habéis quedado de brazos cruzados, viendo cómo el mundo cambia a una velocidad de vértigo; al contrario, habéis modificado las memorias de título, dotándolas de las competencias que demanda la sociedad actual", ha declarado.

Por su parte, el decano ha indicado que es un día para "abrirse a la sociedad". "No podemos ser un elemento aislado, sino mirar a la sociedad para saber qué requiere de nosotros y responder a sus necesidades desde el ámbito académico", ha dicho el decano, que ha agradecido la presencia del presidente del TSJA, puesto que "contar con él supone un respaldo y un aval importante".

El secretario del centro, el profesor Miguel Ángel Chamocho, ha sido el encargado de realizar la lectura de la Memoria de la Facultad correspondiente al curso académico 2024-2025. Después, el presidente de la Audiencia Provincial de Jaén ha presentado al conferenciante. En concreto, Del Río ha pronunciado la conferencia titulada 'La Justicia en el foco mediático: verdad, opinión y espectáculo'.

Posteriormente, se han entregado los Premios Extraordinarios de Grado, los diplomas a los nuevos doctores/as de la facultad y los reconocimientos a miembros del centro por la obtención de premios, cargos y distinciones (2025).

Igualmente, se ha procedido al reconocimiento al Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios del Decanato, a los que se han sumado reconocimientos a la Fiscalía Provincial de Jaén, al Colegio de Graduados Sociales (en el centenario de la Justicia Social) y a las empresas Valeo y Pieralisi.