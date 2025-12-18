El rector de la Universidad de Córdoba afirma que el reparto del presupuesto "no cumple el modelo de financiación"

Torralbo interviene en la presentación al Claustro de la Universidad de Córdoba del Informe de Gestión 2024-2025. - UCO

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha presentado este jueves al Claustro de la UCO el Informe Anual de Gestión correspondiente al curso 2024/25 y, en lo referido a la financiación de la Junta de Andalucía y sus efectos en el funcionamiento de la UCO, ha afirmado que el reparto del presupuesto universitario para el presente año "no cumple el modelo de financiación vigente, aprobado por la propia Junta de Andalucía".

A este respecto y según ha informado la UCO en una nota, en su análisis de la situación actual, Torralbo ha dado cuenta al Claustro de la situación de financiación que atraviesa la UCO y el conjunto del sistema universitario público andaluz, señalando que se trata de una cuestión prioritaria, por su impacto directo en la actividad ordinaria y en la planificación a medio plazo.

El rector ha explicado el posicionamiento defendido por la Universidad de Córdoba en el último Consejo Andaluz de Universidades (CAU), donde la UCO votó en contra del borrador de orden de reparto del presupuesto universitario para 2025, en una posición compartida por una mayoría de universidades públicas andaluzas.

Torralbo ha señalado que dicho reparto "no cumple el modelo de financiación vigente, aprobado por la propia Junta de Andalucía, al no aplicarse correctamente la cláusula de salvaguarda ni cubrirse los costes reales derivados de los acuerdos retributivos y obligaciones normativas".

En el caso concreto de la Universidad de Córdoba, el rector ha detallado que "el cálculo de la financiación parte de una base que no se corresponde con la financiación efectiva recibida en 2024, cifrada en 140,3 millones de euros, lo que desvirtúa el sentido de la cláusula de salvaguarda".

Además, según ha indicado, "las cantidades reconocidas para afrontar los incrementos retributivos y otros compromisos obligatorios son inferiores a los costes reales, generando un desajuste superior a los 3,2 millones de euros para la UCO", de forma que esta situación "consolida un déficit estructural entre el gasto efectivo soportado por la Universidad y la financiación que se le reconoce".

Por otro lado y en el marco del citado Informe Anual de Gestión que ha presentado al Claustro de la UCO, Torralbo ha resaltado que, en el ámbito académico, la Universidad de Córdoba mantuvo el pasado curso "una matrícula estable, con 19.307 estudiantes matriculados, de los que 14.402 cursaron estudios de Grado, y un 58% de mujeres", añadiendo que "durante el curso se incorporaron 6.353 estudiantes de nuevo ingreso, en un contexto de elevada demanda, con una solicitud en primera preferencia un 44% superior a la oferta de plazas".

Junto a ello, el informe desgranado por el rector recoge que más de 5.900 estudiantes realizaron prácticas externas durante el curso, y 348 se beneficiaron de becas gestionadas en colaboración con Fundecor, la Diputación y la Cámara de Comercio. Además, se impulsaron programas específicos, como el Campus Erasmus Rural, orientado a la inserción laboral en entornos rurales.

En el ámbito de la gestión de personas, el rector ha resaltado "el fortalecimiento de las plantillas y la apuesta por la estabilidad y la promoción profesional", pues, a 30 de septiembre de 2025, la Universidad contaba con 1.715 efectivos de Personal Docente e Investigador (PDI), con un 55% de profesorado permanente. Durante el curso se convocaron 202 plazas de PDI, se realizaron 49 adaptaciones de Profesor Ayudante Doctor (PAD) a Profesor Permanente Laboral (PPA) y se renovaron 21 profesores eméritos, además de aprobarse cuatro nuevas incorporaciones.

Por su parte, la investigación "mantuvo niveles récord de actividad", ya que durante el curso 2024/25 la UCO logró nueve nuevos proyectos del programa Horizonte Europa, dos de ellos coordinados desde Córdoba, y captó 4,8 millones de euros en financiación internacional, un 6,9% más que el curso anterior. A ello se suman más de cinco millones de euros en proyectos nacionales de generación de conocimiento.

Por último, en materia de infraestructuras, según ha indicado el rector en la presentación del informe, "se licitaron, adjudicaron y ejecutaron obras por más de 3,5 millones de euros, a los que se suman 2,15 millones de euros mediante el sistema dinámico de obras". Además, se impulsaron actuaciones como la reurbanización del Campus de Rabanales, la mejora de edificios docentes y científicos y la puesta en marcha de la convocatoria EquipaUCO, dotada con 400.000 euros para equipamiento científico-docente.