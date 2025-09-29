El rector de la Universidad de Córdoba llama a la "excelencia" en resultados y en "procedimientos transparentes"

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Unversidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha destacado este lunes, en el acto de apertura del curso 25/26, que "una universidad de excelencia no solo debe cuidar sus resultados, sino también sus procedimientos", para que sean "más dinámicos, más claros y más transparentes. Esa es una labor en la que debemos seguir profundizando".

Junto a ello y urante su intervención en dicho acto, en el que también ha tomado parte la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, el rector ha felicitado a los nuevos doctores, y les ha recordado que "la investigación no es un esfuerzo aislado, sino una trayectoria que se culmina con el grado académico más alto que otorga la universidad".

"La vocación inagotable de búsqueda del conocimiento es la que debe guiar vuestra trayectoria, porque con vuestro talento y compromiso reforzáis la credibilidad de la ciencia y la capacidad de la Universidad de Córdoba para seguir siendo referentes en Andalucía, en España y también en el mundo", ha indicado.

Posteriormente, Torralbo ha realizado un repaso a los principales logros conseguidos durante el pasado curso académico. En concreto, el rector ha hecho referencia al IV Plan Estratégico 2025-2030, que supone "una hoja de ruta participativa que marca prioridades, alinea esfuerzos y da coherencia a nuestras decisiones".

Siguiendo la línea de fortalecer la universidad pública al servicio de su territorio y de las personas, Torralbo ha señalado a los Centros Universitarios de Desarrollo Territorial, pioneros en el sistema universitario español, "que nos han permitido establecer una presencia estable y activa en comarcas que necesitan más universidad y más conocimiento. No se trata de llevar sedes, sino de trasladar capacidades, saberes, redes".

Igualmente, el rector ha señalado como hitos la captación de recursos para investigación (más de nueve millones de euros en fondos competitivos en el último año), el refuerzo de la formación continua a través de UCOntinúa -que ya ha llegado a más de 3.000 profesionales en activo-, y el fortalecimiento de la empleabilidad con programas como EmprendeUCO, y la mejora de la posición de la UCO en los principales rankings internacionales, que la sitúa como una de las universidades andaluzas con mayor porcentaje de publicaciones en el primer cuartil y decil.

A ello hay que sumar, según ha dicho, la oferta de nuevas titulaciones, como los grados en Nutrición Humana y Dietética y Matemáticas y Filosofía, el refuerzo de la política de igualdad e inclusión, la internacionalización, la profunda transformación digital, que ha permitido que más del 44% de los másteres oficiales se imparten ya en modalidad virtual o mixta, y ha habilitado laboratorios con tecnología de vanguardia en inteligencia artificial, realidad virtual y 'big data', o la reurbanización de la primera fase de Rabanales, entre otros.

Entre los desafíos aún pendientes de resolución, el rector ha señalado las carencias estructurales "que aún nos lastran", poniendo como ejemplo que "el sistema universitario andaluz sigue operando en un entorno marcado por la provisionalidad normativa y la incertidumbre financiera. La esperada Ley Andaluza de Universidades, al igual que la futura Ley de la Ciencia, siguen sin ver la luz".

Igualmente, Torralbo ha enumerado otros retos que aún necesitan ser alcanzados, como la financiación para obras en infraestructuras, la consolidación del teletrabajo, la adaptación a un contexto demográfico cambiante, la incorporación de nuevas titulaciones, la modernización de infraestructuras y sistemas, la consolidación de alianzas internacionales, la reforma de los Estatutos o la simplificación administrativa.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS

Por otro lado, Manuel Torralbo ha indicado que las universidades públicas andaluzas no piden privilegios. "Pedimos un trato acorde al papel que desempeñamos en la cohesión territorial, en la justicia social, en la innovación científica y tecnológica, en la formación de personas capaces, libres y comprometidas. Pedimos, en definitiva, que se reconozca a las universidades como lo que son: una inversión estratégica para Andalucía y para su futuro colectivo".

A este respecto, ha señalado que la reivindicación de la financiación es una condición necesaria "para cumplir nuestras funciones, y la gestión adecuada para que la ejecución de dicha financiación pueda planificarse de forma cierta y así garantizar la mayor eficacia y eficiencia de los recursos".

En este sentido, Torralbo ha indicado que "el capital mayor que atesoran las Universidades públicas es su autonomía, que garantiza la generación y transmisión del conocimiento al servicio única y exclusivamente del interés general, y la autonomía se diluye en el momento en que las universidades no tienen garantizada su sostenibilidad económica y financiera".

Sobre las universidades privadas, el rector ha explicado que "cuando nos hemos posicionado en contra de la creación de algunas de ellas, ha sido por la responsabilidad de poner de manifiesto las carencias de las que adolecían y que no las hacían aptas para merecer la calificación de la palabra Universidad. Estamos convencidos de que la educación es un bien universal no patrimonializable".

BALANCE DE MANDATO

Antes de terminar su discurso con un balance del mandato, el rector ha dedicado unas palabras a Gaza, y ha señalado que "la Universidad de Córdoba no puede permanecer ajena al sufrimiento humano, por eso alzamos la voz ante tragedias que nos interpelan como sociedad global, como el genocidio de Gaza, recordando que la paz no debe ser un discurso abstracto, sino un compromiso diario con los derechos humanos y con la vida y la dignidad de todas las personas".

Torralbo ha cerrado su intervención rememorando los más de tres años de mandato y ha asegurado que "ha sido un tiempo de escucha, de trabajo intenso, de tensiones a veces, de logros compartidos siempre; pero, sobre todo, ha sido un tiempo de comunidad. Si algo me ha enseñado esta responsabilidad es que la Universidad de Córdoba es mucho más grande que cualquiera de nosotras y nosotros, y que vale la pena dejarse la piel por ella".

El rector ha afirmado que la UCO se ha convertido en una universidad "más conectada con su entorno, más comprometida con lo público, más reconocida dentro y fuera". Sin embargo, no es un proyecto acabado, porque "sigue habiendo retos, ideas y proyectos que queremos hacer realidad para una universidad aún mejor, para facilitar que todos los que formamos esta gran comunidad universitaria experimentemos el lema de la campaña publicitaria de este curso: 'Llegar lejos está muy cerca'".

Ello, según ha señalado, "se le debemos a todos los agentes e instituciones que colaboran de forma activa con nuestra institución, al Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, a los ayuntamientos de nuestra provincia, a CECO, al tejido empresarial y asociativo. Todo ellos podremos alcanzarlo con recursos estables y con la unidad de toda la comunidad universitaria".