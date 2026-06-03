Los rectores de España trasladan su "pesar" por la muerte de Villamandos, "figura de referencia" en la Universidad

Archivo - El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía durante la pasada legislatura, presidente de CRUE entre 2019 y 2022 y rector de la Universidad de Córdoba entre 2014 y 2022. Gómez Villamandos fue catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.

"La comunidad universitaria española pierde a una figura de referencia, comprometida con la defensa de la universidad como motor de progreso social, desarrollo científico y generación de oportunidades", ha destacado la Conferencia en un comunicado. De Gómez Villamandos ha destacado su trayectoria "marcada por una firme vocación de servicio público, una destacada capacidad de diálogo y una constante búsqueda de consensos en beneficio del sistema universitario español".

Gómez Villamandos fue Premio Extraordinario de Licenciatura (1986), doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba (1988), Premio de Difusión de Temas Agrarios y Pesqueros de la Comunidad Autónoma de Canarias, diplomado por el European College of Veterinary Pathologist (1998) y diplomado en Alta Dirección de Universidades (2008), además de que realizó estancias en la Tierärztliche Hochschule Hannover y en el Centro de Alta Seguridad Biológica en Sanidad Animal (CISA-INIA).

De 1988 a 1992, además, fue profesor de la Facultad de Veterinaria de las Palmas de Gran Canaria, de la que fue secretario académico. Consejero desde el año 2022 en el Gobierno de Juanma Moreno, era también académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental. En las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo, Gómez Villamandos concurrió en el puesto número siete de la lista del PP por la provincia de Córdoba, por lo que no obtuvo plaza de diputado electo, ya que el PP se quedó con seis escaños por dicha circunscripción.