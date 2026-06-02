Rectores de las universidades andaluzas lamentan el fallecimiento del consejero Gómez Villamandos

Archivo - El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos. Imagen de archivo. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rectores y representantes de diversas universidades andaluzas han lamentado este martes, 2 de junio, el fallecimiento del actual consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, que ha muerto en Córdoba a los 63 años de edad víctima de una enfermedad que padecía, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz.

Así, la Universidad de Almería ha lamentado esta pérdida y ha destacado que Villamandos también desempeñó con gran dedicación las responsabilidades de rector de la Universidad de Córdoba y presidente de Crue Universidades Españolas.

"La trayectoria de Gómez Villamandos ha estado marcada por el servicio público en numerosas instituciones de educación superior y por su especial vinculación con la investigación de excelencia y la creación de conocimiento", ha trasladado.

La Universidad de Córdoba, de la que Villamandos fue rector entre 2014 y 2022, además de presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 2019 y 2022, ha decretado tres días de luto oficial en recuerdo "de quien fuera catedrático, investigador y una de las figuras más influyentes del sistema universitario español de las últimas décadas".

La institución ha subrayado que estuvo licenciado en Veterinaria por la UCO con Premio Extraordinario de Licenciatura en 1986, obtuvo el grado de doctor en 1988. Asimismo, completó su formación con el Diploma del European College of Veterinary Pathologists en 1998 y el Diploma de Alta Dirección de Universidades de la CRUE y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria en 2008.

Por su parte, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha valorado "el servicio público de Gómez Villamandos y su extraordinaria dedicación a la gestión universitaria, a la investigación y al conocimiento en diferentes ámbitos institucionales".

Así, la Universidad de Huelva ha destacado en sus condolencias que "deja un amplio legado de dedicación a las universidades y una trayectoria al servicio de la educación y la investigación".

"Desde la Universidad de Huelva y de toda la comunidad universitaria onubense, trasladamos nuestro más sincero pésame a su familia, amistades y a quienes compartieron con él distintos espacios en el Sistema Universitario Público Andaluz", han indicado.

La Universidad de Jaén ha expresado su "pesar" por un profesional cuya trayectoria "estuvo marcada por el servicio público, la investigación y la generación de conocimiento". "Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades, compañeros y compañeras, así como a todas las personas e instituciones que compartieron con él su trayectoria personal y profesional".

Al hilo, el rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López, ha expresado en un mensaje de la red social 'X' que "la pérdida de José Carlos Gómez Villamandos supone un profundo pesar". "Su dedicación, profesionalidad y calidad humana permanecerán en el recuerdo de quienes tuvimos la oportunidad de conocerle y trabajar a su lado. Descanse en paz", ha apuntado.

Asimismo, desde la cuenta oficial de la Universidad de Málaga en la misma red social han señalado en otro mensaje que se unen "a las condolencias por la pérdida de José Carlos Gómez Villamandos". "Acompañamos en el dolor a familiares, amigos, compañeros y allegados. DEP".

De igual forma, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha afirmado que el consejero "desarrolló una amplia trayectoria académica e investigadora vinculada a la formación superior, la investigación y la gestión universitaria". Así, su rector, José Ignacio García, ha lamentado la pérdida "de un gran amigo y compañero en la gestión universitaria".