La Red Pro Migrantes de Córdoba pide reconocer la diversidad como "riqueza" y "garantizar derechos" de los migrantes

Archivo - Migrantes con voluntarios de Cruz Roja en una imagen de archivo. - CRUZ ROJA - Archivo

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, la Red Pro Migrantes de Córdoba --integrada por Accem, Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC), Cáritas, Córdoba Acoge, Cruz Roja, Fundación Cruz Blanca, Fundación Don Bosco, Fundación SAMU, Comunidad Adoratrices de Córdoba y Fundación Prolibertas-- ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para reconocer "la diversidad como un valor que enriquece" y para "garantizar los derechos de quienes migran".

El manifiesto difundido por la red subraya que migrar es "un derecho humano y que detrás de cada proceso migratorio hay personas con sueños, fuerza y dignidad", recalcando que "las migraciones enriquecen nuestras sociedades y son una oportunidad para construir comunidades más justas y solidarias".

Entre sus principales reivindicaciones, la red destaca el rechazo al racismo, la xenofobia y cualquier forma de exclusión, promoviendo la igualdad de trato y oportunidades; acceso universal a servicios básicos y protección frente a la explotación, garantizando la dignidad en el trabajo; la participación activa de las personas migrantes en la vida social, cultural y política, y la creación de espacios de empatía y escucha, para romper estereotipos y fomentar la convivencia.

Asimismo, el manifiesto agradece el trabajo de entidades, instituciones y profesionales que acompañan los procesos de inclusión y anima a la ciudadanía cordobesa a seguir construyendo una ciudad que cuida, escucha y reconoce la diversidad como una riqueza.

"Nuestro compromiso es claro: apostar por una Córdoba donde todas las personas, independientemente de su origen, puedan vivir con derechos, oportunidades y seguridad. Una Córdoba donde nadie quede atrás", concluye el manifiesto.