'La Reina del Flow' en Andalucía: Granada se suma a la gira tras el 'sold out' de Sevilla

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gira de 'La reina del Flow' ha sumado una nueva fecha en Andalucía, el 14 de junio en Granada tras colgar el cartel de 'sold out' en Sevilla y con las últimas entradas a la venta en Fuengirola (Málaga).

De esta manera, los cantantes de la serie de éxito de Netflix aterrizarán en Andalucía con esta nueva fecha como nueva cita, a la que le seguirán el 21 de junio en el Live Sur Stadium de Sevilla y el 5 de julio en el Marenostrum de Fuengirola.

Además de Granada, el ciclo de conciertos ha sumado otro nuevo encuentro en Valencia el 8 de julio. Así, las entradas para las nuevas fechas estarán a la venta a partir de este jueves a las 12,00 horas, en la web de Ticketmaster.

De esta manera, la serie de Netflix 'La reina del flow' volverá a los escenarios españoles en 2026 con parte de su elenco en directo, en una gira encabezada esta vez por Carlos Torres (Charly Flow) --ausente en el concierto en el Movistar Arena (Madrid) en 2025--, que actuará junto a sus compañeros en una decena de fechas en otras ciudades fuera de Andalucía como Madrid, Barcelona, Alicante o Vigo, entre otras.

En esta ocasión, la serie estará representada, además de Carlos Torres, por Yoni Trejos (Jay Torres). Repetirán María José Vargas, que interpreta a la joven Yeimi en la serie, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/ Pez Koi), Drama Key (Juan Palau) y Kevin Bury (Cris Vega).

La gira de 'La Reina Del Flow' comenzará en Alicante el 13 de junio y culminará casi un mes después en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Entre medias, volverá a pasar por el Movistar Arena de Madrid el 2 de julio de 2026; por A Coruña, Vigo, Sevilla o Gran Canaria, entre otros, durantes los meses de junio y julio.

En estos shows el público podrá disfrutar de parte del casting original, interpretando los éxitos que han hecho historia en la ficción televisiva, como 'Amor Imposible', 'Reflejo' o 'Perdóname', entre muchos otros.