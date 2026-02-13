Relanzan el festival Cines del Sur de Granada en el camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

Presentación del Festival Cines del Sur en el camino hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031 - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Granada recupera en 2026 el Festival Internacional Cines del Sur, una de las citas culturales más emblemáticas de la ciudad, que se articula ahora como una de las grandes apuestas dentro de la estrategia municipal para la candidatura de la capital granadina a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha manifestado que "la vuelta de Cines del Sur supone recuperar un proyecto con unas señas de identidad muy claras, profundamente vinculado a la diversidad cultural, la memoria y el diálogo entre pueblos, valores que conectan de forma directa con los principios que inspiran Granada 2031".

Además, ha destacado que el festival "vuelve para mirar al pasado y a lo que significó Granada históricamente como puente entre culturas, para proyectarse al futuro como un espacio vivo, contemporáneo y conectado con la realidad actual".

Creado en 2007 como una ventana abierta al mundo, Cines del Sur proyectó en sus once ediciones más de 600 películas procedentes de África, Asia, América Latina y el mundo árabe, convirtiendo a Granada en un punto de encuentro cinematográfico internacional y acercando al público realidades, paisajes y formas de vida alejadas del cine comercial, según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa.

Sus pantallas iluminaron tanto salas como plazas de la ciudad, logrando una asistencia de público inédita para los denominados entonces "cines periféricos". Durante aquellos años, el festival descubrió a cineastas que hoy son referentes internacionales y contó con la presencia de figuras como Omar Shariff, Gael García Bernal, Jafar Panahi o Arturo Ripstein, además de una amplia representación de directoras, productores, actrices y actores que enriquecieron la vida cultural de la ciudad.

Por su parte el delegado de Cultura de la Junta en Granada, David Rodríguez, ha afirmado que "recuperamos el festival con un firme compromiso de continuidad y renovación" y con el objetivo de "acercar la creación cinematográfica a la ciudadanía, promoviendo un diálogo intercultural y fortaleciendo el acceso a la cultura a través del medio audiovisual".

"Quiero hacer un agradecimiento especial a José Sánchez-Montes, creador, impulsor y director del festival Cines del Sur durante sus años de consolidación. Su labor fue determinante para definir la identidad del certamen y para situarlo como un referente que conectó a Granada con las cinematografías del sur global", ha aseverado el delegado.

Es un festival alineado con Granada 2031 y con el apoyo de Fundación "la Caixa", ha destacado también Rodríguez. La recuperación de Cines del Sur está liderada por el Ayuntamiento y se enmarca plenamente en el espíritu de una ciudad que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

En este sentido, Saavedra ha señalado que "los objetivos del festival encajan perfectamente con las líneas estratégicas de la candidatura, desde la identidad cultural y la memoria hasta la sostenibilidad, la creatividad, el empleo, la igualdad y la cultura de paz".

La 12ª edición de Cines del Sur se celebrará del 23 al 29 de mayo de 2026 y contará con una programación muy especial que pondrá el foco tanto en el legado del festival como en su renovación. El director del festival, José Sánchez-Montes, ha explicado que "Cines del Sur vuelve con la voluntad de recuperar su prestigio y su vigencia, mostrando lo mejor de los cines del Sur y reforzando su conexión con los barrios, los proyectos educativos y sociales, la provincia y toda Andalucía".

El festival está promovido por el Ayuntamiento de Granada con la colaboración de Fundación "la Caixa" y de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, la Diputación Provincial, el Patronato de la Alhambra y Generalife y la Fundación Euroárabe, entre otras entidades.

La directora de Fundación "la Caixa" en Andalucía, Patricia Maldonado, ha destacado que "apoyar Cines del Sur es apostar por una cultura accesible, inclusiva y transformadora, que llega a públicos diversos y que utiliza el cine como herramienta de encuentro, reflexión y cohesión social".

La 12ª edición de Cines del Sur, ha presentado la nueva imagen corporativa y el lanzamiento del sitio web oficial del festival, elementos que marcan el inicio visible de esta nueva etapa y refuerzan la identidad renovada del certamen un cartel realizado por Ángel Lozano.

Asimismo, se ha anunciado que la gala de inauguración, que se celebrará en el Teatro del Generalife, acogerá el estreno en España de la película oficial sobre Pablo Milanés, una obra cinematográfica dedicada a una de las figuras más universales de la música y la cultura iberoamericana. Este estreno nacional subraya la vocación internacional del festival y su compromiso con una programación de alto valor artístico y simbólico.

La sede del festival será la Casa de Zafra, y las proyecciones se desarrollarán en espacios emblemáticos como el Teatro del Generalife (inauguración y clausura), el Centro Federico García Lorca, la Plaza de las Pasiegas, la Fundación Euroárabe, el Palacio de los Córdoba, el Palacio de los Condes de Gabia, el Cine Madrigal, además de una pantalla itinerante por los barrios y una extensión a la provincia.

La programación incluirá en torno a 50 películas, estructuradas en varias secciones: la Sección Oficial, con películas de Asia, África y América Latina que competirán por las Alhambras de Oro y Plata y el Premio del Público, dotado con 5.000 euros; La Llave del Sur, dedicada a coproducciones europeas con países del Sur y alineada con los valores de Granada 2031, con un premio de 3.000 euros; un ciclo homenaje a un cineasta o país; Itinerarios, con proyecciones en pantallas abiertas; y retrospectivas de las once ediciones anteriores.

Habrá dos jurados profesionales --para la Sección Oficial y La Llave del Sur-- y un jurado universitario de estudiantes de Comunicación Audiovisual que otorgará premios a mejor interpretación, fotografía y montaje, además del Premio del Público.

Entre las actividades paralelas destaca el Espacio Mosaico / Fundación "la Caixa", que se instalará en la Fuente de las Batallas como un espacio intercultural con talleres, coloquios y encuentros con cineastas. En 2026 se desarrollarán talleres de animación, interpretación y guion, coloquios sobre cooperación internacional, salud y mujer inmigrante e integración, así como encuentros directos entre creadores y público.

El festival contará también con Aula Sur, un proyecto educativo en colaboración con la Universidad de Granada; actividades de industria; y diversas extensiones sociales como Cine de Barrio, proyecciones en la provincia, Cine entre rejas, El cine es salud y un programa específico de acceso a las proyecciones para colectivos vulnerables, en colaboración con Fundación "la Caixa".