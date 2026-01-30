Remontes y pistas en proceso de apertura en Sierra Nevada tras cuatro días de cierre por el temporal

Archivo - Maquinaria del servicio de pistas. Archivo. - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, que ha sumado cuatro días de cierre consecutivos por los efectos del temporal, ha anunciado este viernes la apertura progresiva de remontes y pistas en función de las condiciones meteorológicas, especialmente el viento.

Los operarios están centrados en los trabajos de acondicionamiento de remontes, con labores de desbloqueo por hielo y de limpieza de estaciones. El telesilla Emile Allais está cerrado momentáneamente por la sustitución de una varilla de seguridad.

Junto a ello se están reparando las pistas tras los episodios de agua que han afectado a la superficie esquiable. La jornada de este viernes ha comenzado por el momento con algo más de 14 kilómetros esquiables repartidos en 24 pistas a las que se pueden acceder a través de ocho remontes.

El riesgo de avalancha es muy alto --cuatro sobre cinco-- y desde la estación recuerdan que no se puede esquiar fuera de pistas balizadas. Tampoco está permitido el esquí de montaña en la pista El Río por motivos de seguridad.

En el municipio de Monachil, donde se asienta la estación, los operarios se afanan en retirar la nieve acumulada en las calles de la Urbanización de Pradollano, donde anoche se cortó el tráfico para intensificar estas labores.

Por su parte, el Ayuntamiento acaba de anunciar el cierre temporal del sendero de Los Cahorros por alto caudal del río Monachil hasta que baje el caudal.