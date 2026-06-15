Renfe programa cuatro trenes especiales entre Córdoba y el Campus de Rabanales para las oposiciones del sábado

Apeadero ferroviario del Campus Universitario de Rabanales, en Córdoba. - RENFE

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe pondrá en servicio el próximo sábado 20 de junio cuatro trenes especiales entre la estación de Córdoba-Julio Anguita y el apeadero del Campus Universitario de Rabanales, con motivo de la celebración en el mismo de las pruebas previstas en las oposiciones del profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

En concreto, según ha informado Renfe en una nota, los citados cuatro trenes especiales circularán dos por sentido, entre Córdoba y Rabanales, para facilitar la ida y vuelta de los opositores con motivo de las oposiciones que se celebran ese día en el citado campus de la Universidad de Córdoba (UCO).

De este modo, los trenes saldrán de la estación de Córdoba-Julio Anguita a las 6,50 horas y 7,20 horas, mientras que el regreso desde Rabanales se realizará a las 14,10 horas y 14,40 horas. Los trenes de esta relación enlazan la estación de Córdoba-Julio Anguita con el Campus Universitario de Rabanales en una media de siete minutos.