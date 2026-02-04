Renfe suprime los trenes Avant en Andalucía y sólo mantiene Media Distancia en Madrid-Jaén y Granada-Almería

Tren en Estación de Sevilla-Santa Justa en imagen de archivo. - María José López - Europa Press

La compañía ferroviaria Renfe ha informado de afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este miércoles con la llegada de la borrasca Leonardo. Las interrupciones afectarán principalmente a los servicios Avant y Media Distancia en la provincia de Cádiz, así como a Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

Según un comunicado de Renfe y fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, el servicio ferroviario de este miércoles se ha visto suprimido en gran parte de la comunidad a causa de las abundantes lluvias y viento intenso, sin medios alternativos debido al estado de las carreteras.

De esta manera, en los trenes Cercanías se han suspendido todos los servicios del Núcelo de Sevilla, así como la línea C2 de Málaga, Málaga-Álora y el C-1a Cádiz Las Aletas-Universidad.

Con respecto a los Media Distancia, se han suprimido todos los servicios de Andalucía, excepto Jaén-Madrid y Granada-Almería, así como se han eliminado también los trenes de proximidad de Córdoba entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A.

Del mismo modo ha ocurrido con los trenes Avant, donde también se han cancelado todos los servicios de Andalucía entre Sevilla-Códoba-Málaga; Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada.

Ya en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, con respecto al Ave Madrid-Sevilla/Málaga se ha suprimido entre Córdoba y Málaga y entre Córdoba y Sevilla, garantizándose solo el trayecto Madrid-Córdoba. Los viajeros procedentes de Madrid o Villanueva con destino final en Andalucía no tienen garantizada la continuidad más allá de Córdoba.

Asimismo, los Intercity Almería-Madrid y Alvia Almería-Granada-Madrid también han sido suprimidos.

El Alvia Álgeciras-Málaga --con salida de Algeciras a las 13,10 horas y de Málaga a las 14,40 horas-- y Ronda-Antequera --con salida de Ronda a las 14,45 horas y de Antequera a las 14,00 horas-- también se han visto suprimidos.

Tampoco circulan los Alvias Cádiz-Madrid, suprimido en el trayecto Cádiz-Córdoba, ni Cádiz-Barcelona, que cuentan con el trayecto Cádiz-Linares cancelado. También se han suprimido los trenes Almería-Madrid.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales, según ha señalado la compañía ferroviaria.

Del mismo modo, se está llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación metereológica y de las condiciones de la infraestructura informadas por Adif.

En este sentido, según han informado fuentes de Adif a Europa Press, se han producido diversas incidencias en la red ferroviaria hasta las 10,00 horas.

Así, a las 05,50 horas se ha producido una falta de tensión en ambas vías entre Bifurcación Gobantes y Álora en la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga en la provincia malagueña.

Del mismo modo, desde las 7,00 horas se ha suspendido la circulación entre Bifurcación Tocón y Loja, en el tramo de la línea de Alta Velocidad Antequera-Granada, por acumulación de agua en la vía, lo que ha provocado trasbordos por carretera entre Antequera AV y Granada.

Desde las 9,30 horas se ha visto suspendida la circulación de Alta Velocidad entre Sevilla y Córdoba.

Con respecto a la red convencional, desde las 8,00 horas, a petición de Renfe se ha suspendido el servicio comercial por ancho convencional de trenes Media Distancia entre Sevilla y Málaga, y Cercanías de la línea C2 entre Málaga y Álora.

A las 8,07 horas se ha suspendido la circulación entre Valdelamusa y Jabugo por desprendimiento de tierras en el PK 102/100 que ha provocado la afectación de trenes Media Distancia y mercancías.

Asimismo, Adif ha señalado que debido al temporal de vientos y fuertes lluvias y a la necesidad de reconocimiento de la infraestructura, de acuerdo con Renfe, se ha suspendido la circulación en la línea Bobadilla-Algeciras y entre Jaén y Córdoba.

Además, a las 9,00 horas a petición de la empresa ferroviaria se ha suspendido el servicio comercial por ancho convencional de trenes Media Distancia entre Cádiz y Sevilla Santa Justa; entre Sevilla Santa Justa y Huelva y entre Sevilla y Córdoba/Jaén, así como desde las 9,30 horas todos los Cercanías del núcleo de Sevilla.

De esta forma, desde las 9,30 horas y a petición de Renfe, se ha suspendido el tráfico comercial de viajeros en ancho convencional en el ámbito de Andalucía, excepto en trenes Cercanías del núcleo de Cádiz, Málaga a Fuengirola y trenes Media Distancia de la relación Granada-Almería.