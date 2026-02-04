Suspendido el servicio de Cercanías y media distancia de Sevilla por efecto del temporal

Archivo - Tren de cercanías en una estación de Sevilla en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía ferroviaria Renfe ha confirmado la suspensión del servicio de Cercanías en todo el núcleo de Sevilla durante la jornada de este miércoles por efecto de la borrasca Leonardo.

Según un comunicado de Renfe y fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, el servicio ferroviario de este miércoles se ha visto suprimido en gran parte de la comunidad a causa de las abundantes lluvias y viento intenso, sin medios alternativos debido al estado de las carreteras.

De esta manera, en los trenes Cercanías se han suspendido todos los servicios del Núcelo de Sevilla, así como la línea C2 de Málaga, Málaga-Álora y el C-1a Cádiz Las Aletas-Universidad.

Con respecto a los Media Distancia, se han suprimido todos los servicios de Andalucía, excepto Jaén-Madrid y Granada-Almería, así como se han eliminado también los trenes de proximidad de Córdoba entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A.

Del mismo modo ha ocurrido con los trenes Avant, donde también se han cancelado todos los servicios de Andalucía entre Sevilla-Códoba-Málaga; Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada.

Ya en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, con respecto al Ave Madrid-Sevilla/Málaga se ha suprimido entre Córdoba y Málaga y entre Córdoba y Sevilla, garantizándose solo el trayecto Madrid-Córdoba. Los viajeros procedentes de Madrid o Villanueva con destino final en Andalucía no tienen garantizada la continuidad más allá de Córdoba.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales, según ha señalado la compañía ferroviaria.

Del mismo modo, se está llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación metereológica y de las condiciones de la infraestructura informadas por Adif.

Desde las 9,30 horas se ha visto suspendida la circulación de Alta Velocidad entre Sevilla y Córdoba.

Con respecto a la red convencional, desde las 8,00 horas, a petición de Renfe se ha suspendido el servicio comercial por ancho convencional de trenes Media Distancia entre Sevilla y Málaga, y Cercanías de la línea C2 entre Málaga y Álora.

Además, a las 9,00 horas a petición de la empresa ferroviaria se ha suspendido el servicio comercial por ancho convencional de trenes Media Distancia entre Cádiz y Sevilla Santa Justa; entre Sevilla Santa Justa y Huelva y entre Sevilla y Córdoba/Jaén, así como desde las 9,30 horas todos los Cercanías del núcleo de Sevilla.