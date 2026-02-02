Reorganización de tráfico en la plaza de Santa María de Jaén con acceso exclusivo por la Carrera de Jesús

Angulo y Ojeda (d) visitan la plaza de Santa María junto a responsables de la asociación Arco del Consuelo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha acometido la reorganización del tráfico en torno a la plaza de Santa María para limitar el acceso a este enclave "exclusivamente desde la Carrera de Jesús".

De esta manera, a partir de este lunes, estará prohibida la entrada de vehículos por los accesos de la calle Campanas o desde la parte de la Carrera de Jesús que enlaza con la calle Almenas. Solo los taxis podrán acceder al entorno de la seo desde la calle Campanas.

"Se trata de una medida en la que veníamos trabajando desde hace tiempo y que nos ha solicitado en reiteradas ocasiones la asociación de vecinos del centro de la ciudad", ha explicado en una nota la concejala de Transportes, María del Carmen Angulo.

En este sentido, ha detallado que busca, en primer lugar, la reducción de los vehículos que circulan por esta relevante plaza, que alberga el propio del Ayuntamiento o la Catedral, así como "la reorganización de la zona de carga y descarga que habían solicitado los profesionales del sector".

Durante estos primeros días, agentes del cuerpo de Policía Local estarán "informando a los usuarios de esta nueva prohibición que implica que cualquier acceso a residentes, incluido los de las cocheras de este entorno (salvo las de dos vados concretos), tengan limitado el acceso desde Carrera de Jesús".

Del mismo modo, la zona de carga y descarga para los establecimientos de la zona se concentrará a partir de ahora en el espacio reservado para este fin en la calle Obispo González. El Ayuntamiento ha previsto una señalización específica para informar de los cambios, así como un periodo de adaptación para que la ciudadanía pueda familiarizarse con la nueva configuración del tráfico.

"Desde los servicios municipales se realizará un seguimiento continuo de la medida para introducir posibles ajustes en función de su funcionamiento", ha manifestado Angulo.

El impulso definitivo a esta medida se ha dado tras la visita realizada por la edil, junto al intendente de Policía Local, Luis Ojeda, y el presidente y miembros de la directiva de la Asociación de Vecinos Arco del Consuelo.

"En definitiva, una medida que tiene como objetivo mejorar la movilidad, incrementar la seguridad vial y favorecer la convivencia entre peatones, residentes y vehículos en uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico de la ciudad", ha concluido.