Reparada la avería por robo de cable entre Córdoba y Guadajoz que causa retrasos en trenes AVE entre Madrid y Andalucía

CÓRDOBA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado sobre las 13.00 horas de este jueves, 8 de enero, que ya ha sido reparada la avería provocada por un intento de robo de cable entre Córdoba y Guadajoz que causa desde primera hora retrasos en los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía.

Según informa Adif en redes sociales, consultadas por Europa Press, pese a la reparación de la avería "todavía pueden registrarse retrasos" en los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía "hasta que se termine de normalizar la circulación".

Además continúa suspendida por quinto día consecutivo la circulación de trenes Media y Larga Distancia entre Madrid y Algeciras (Cádiz) a la altura de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera por acumulación de agua en las vías tras el temporal Francis.

Renfe informa en sus redes sociales de que se mantiene este jueves el servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados y que amplía también a esta jornada los cambios y anulaciones gratuitos en los trenes afectados.